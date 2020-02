Drie miljoen Syriërs als ratten in de val

Hulpverleners waarschuwen voor een humanitaire catastrofe zonder voorgaande in het noordwesten van Syrië. 3 miljoen Syriërs zitten klem tussen een gesloten Turkse grens en de oprukkende troepen van president Assad.

President Bashar al-Assad wil elke centimeter van het Syrische grondgebied heroveren, ook Idlib, de laatste verzetshaard waar meer dan drie miljoen mensen leven. Sinds de Syrische regeringstroepen met Russische steun in december de grond- en luchtaanvallen hebben opgedreven, zijn er volgens de Verenigde Naties al bijna 700.000 mensen op de vlucht geslagen. De vluchtelingen trekken naar een smalle strook tegen de grens met Turkije. Dat gebied kan de nieuwe toestroom amper aan. De humanitaire situatie gaat razendsnel achteruit.

Onvoldoende hulp

‘De situatie is verschrikkelijk’, zegt de Syrische dokter Ousama Al Abed vanuit Atareb, een Syrische stad pal tussen Idlib en Aleppo. Dokter Al Abed is chirurg maar biedt ook eerste hulp aan de honderdduizenden vluchtelingen in het gebied.

Als de bombardementen voortduren, vinden de mensen straks geen olijfboom meer om onder te schuilen. Ousama Al Abed Syrische arts

‘Er is een tekort aan alle basisvoorzieningen: voedsel, water, toiletten, medicijnen, kleren, brandstof en tenten. Het wordt elke dag erger. Zeker nu het vriest.’ Tijdens het Whatsapp-gesprek stuurt de dokter een foto van een familie die in het holst van de nacht beschutting zoekt onder een boom. ‘Duizenden vrouwen en kinderen moesten gisteren onder de blote hemel slapen’, zegt Al Abed. ‘Er sterven baby’s van de kou. Humanitair gezien is dit een van de ergste situaties sinds de Tweede Wereldoorlog.

Er komt wel degelijk humanitaire hulp het land binnen. Via het Turkse Reyhanli rijden dagelijks tientallen vrachtwagens de grens over. Toch is die hulp volgens Al Abed onvoldoende. ‘Als mensen geen tent of kleren hebben, is de conclusie simpel.’

Turkse operatie

Het eindspel in de bijna negen jaar durende oorlog in Syrië gaat gepaard met een nieuwe humanitaire catastrofe. Toch lijkt Assad vastbesloten. Vorig weekend veroverde het Syrische leger Saraqeb, een stad op de belangrijke autosnelweg M5. De snelweg verbindt Aleppo met Damascus. De herovering is een symbolische en strategische overwinning voor het regime.

In die opmars moet alles wijken en komt het ook tot dodelijke confrontaties met Turkse militairen. Die laatsten moesten in het kader van de Astana-akkoorden met Rusland en Iran een ‘wapenstilstand’ monitoren. Bij twee Syrische aanvallen werden zeker 13 Turkse soldaten gedood door het Syrische regeringsleger. Turkije ging telkens in de tegenaanval. Volgens president Recep Tayyip Erdogan werden er bij de laatste vergelding ‘honderd Syrische manschappen geneutraliseerd’.

Terwijl wij amper rondkomen, voeren we oorlog in Syrië en Libië. Taxichauffeur in Ankara

Mogelijk laat Turkije het daar niet bij. De Turkse minister van Defensie Hulusi Akar zei dit weekend dat ‘Turkije een plan B en C heeft voor Idlib’. ‘Turkije zal niet aarzelen een nieuwe operatie uit te rollen als het Assad-regime zich tegen eind februari niet terugtrekt uit de Turkse controlezone’, klonk het.

Die forse taal botst wel op ergernis bij de Turken in de straat. ‘Terwijl wij amper rondkomen, voeren we oorlog in Syrië en Libië’, zegt een taxichauffeur in Ankara. Analisten zijn het er bovendien over eens dat Turkije militair nooit kan winnen tvan Assads troepen die Russische steun genieten in Idlib. Noord-Syrië kan een militair moeras wordt voor Turkije.

Wat bezielt Ankara? Ongetwijfeld wil Erdogan sterker aan de onderhandelingstafel zitten. De afgelopen vier dagen kwamen Turkse en Russische delegaties twee keer samen in Ankara. Dat leverde voorlopig nog niets op.

Nieuwe Gazastrook

Daarnaast wil Ankara alles op alles zetten om een nieuwe instroom van vluchtelingen te vermijden. Nog meer vluchtelingen kunnen Erdogan en zijn AK-partij pijn doen. Een maatschappelijk en politiek draagvlak voor nieuwe vluchtelingen is er niet meer. Vandaag leven al officieel 3,6 miljoen Syriërs in Turkije.

De Turkse grens blijft dan ook gesloten. Maar als de situatie militair en humanitair niet verbetert, is het een kwestie van tijd voor de Syrische vluchtelingen zich en masse aan de grensposten begeven om Turkije binnen te dringen. ‘De mensen hebben geen idee meer over waar ze straks heen moeten’, zegt Al Abed. ‘De meesten zijn al drie, vier of vijf keren gevlucht. Als de aanvallen en bombardementen voortduren, vinden ze straks geen olijfboom meer om onder te schuilen.’

Een tijdelijke Turkse bufferzone in Idlib kan soelaas bieden. Dat idee circuleert in Ankara maar is geen structurele oplossing. ‘Er is nood aan een politiek antwoord’, zegt Al Abed. ‘Louter humanitaire hulp kan geen langetermijnoplossing bieden op deze catastrofe.’