Duizenden Palestijnen demonstreren in Gazastrook

Bij protesten in de Gazastrook is vrijdag een Palestijn gedood door het Israëlische leger.

Duizenden Palestijnen zijn vrijdag in de Gazastrook bij de grens met Israël bijeengekomen op de eerste dag van een weken durend protest. Met de zogenoemde 'Mars van de terugkeer' eisen de actievoerders dat Palestijnen die in het verleden het gebied ontvluchtten, mogen terugkeren in wat nu Israël is.