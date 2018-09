EU opent sluiproute rond VS-sancties Iran

De Europese Unie probeert een sluipweg te openen rond de Amerikaanse sancties tegen Iran, zodat Europese bedrijven toch zaken kunnen blijven doen met het land. Die sluipweg loopt via een nieuwe Europese instelling. Ook niet-Europese bedrijven zullen via die weg financiële transacties met Iran kunnen sluiten.

Dat zei Federica Mogherini, de buitenlandvertegenwoordiger van de Europese Unie, maandagavond in New York. Mogherini had kort daarvoor een ontmoeting gehad met vertegenwoordigers van Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland en China, alsook met Iran, in de marge van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.