Eén jaar na explosie Beiroet: geen gerechtigheid en economische implosie

Precies één jaar geleden legde een explosie de haven en een deel van Beiroet plat. Gerechtigheid laat op zich wachten. Woensdagnamiddag gaat een optocht van boze burgers richting de haven.

Het was een van de krachtigste niet-nucleaire ontploffingen uit de geschiedenis: 3,3 op de schaal van Richter. Toen op 4 augustus 2020 een opslagloods voor ammoniumnitraat in de haven van Beiroet ontplofte, golfde de grond rond het gebied op en neer.

Schermvullende weergave De druk- en stofgolf na de explosie in loods 12 van de haven van Beiroet. ©AFP

De druk- en stofgolf legde de haven en een deel van de Libanese hoofdstad plat. 218 mensen stierven, 7.000 raakten gewond en 300.000 van de 2,2 miljoen inwoners werden dakloos. Volgens de Wereldbank veroorzaakte de explosie naar schatting 3,8 tot 4,6 miljard dollar aan materiële schade.

'Crimineel nalatig'

Het brandbare chemisch goedje ammoniumnitraat, 2.750 ton om precies te zijn, lag al sinds 2014 in de haven. De lading kwam er in november 2013 aan via een onder Moldavische vlag varend schip. Sinds eind oktober 2014 lag die in een oude hangar in de haven. Havenbeambten zouden aangedrongen hebben op een oplossing, maar die kwam er niet.

De meeste vragen zijn nog onopgelost. Waarom lag zo veel uiterst explosief chemisch materiaal zeven jaar gestockeerd in een miljoenenstad als Beiroet? Waarom ondernam niemand actie? Wie is verantwoordelijk? Een officieel, Libanees rapport laat op zich wachten.

De president, de eerste minister, verschillende ministers en de veiligheidsdiensten waren op de hoogte van het ammoniumnitraat en de risico's, maar ondernamen niets. Human Rights Watch

De mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch besloot niet meer te wachten en kwam woensdag zelf met een lijvig rapport van 700 pagina's. Daaruit blijkt dat zowel de president, de eerste minister, verschillende andere ministers als de veiligheidsdiensten op de hoogte waren van het ammoniumnitraat en de risico's, maar niets ondernamen. 'Meerdere Libanese autoriteiten waren crimineel nalatig, waardoor ze een onredelijk risico voor mensenlevens vormden', klinkt het.

Van explosie naar implosie

Een jaar na de klap oogt de situatie erbarmelijk. De heropbouw verloopt traag en het is politieke chaos troef. Vier dagen na de explosie nam de voltallige regering van de academicus en ingenieur Hassan Diab ontslag. Daarna volgde een stoelendans aan politieke leiders, van een Libanese ambassadeur tot Saad Hariri, de man die in 2019 moest aftreden na volksprotesten. Ondertussen is Diab opnieuw waarnemend eerste minister.

Schermvullende weergave De haven van Beiroet, een jaar na de ontploffing. De heropbouw verloopt traag. ©REUTERS

De al noodlijdende economie implodeerde. Het Libanese pond is steeds minder waard. De officiële koers staat op 1.500 pond per dollar, maar officieus is die gezakt tot 22.000 pond. Spaargeld verdampt. Volgens de Verenigde Naties heeft 77 procent van de huishoudens niet genoeg geld om eten te kopen.

Met een inflatie van 100 procent verdubbelden de prijzen in een jaar. Levensmiddelen en brandstof werden zo goed als onbetaalbaar. Voor basisproducten als brood en melk betalen Libanezen vandaag drie keer zoveel als een jaar geleden. Ook de import wordt te duur, waardoor basismedicijnen moeilijk te vinden zijn.

77 % Volgens de Verenigde Naties heeft 77 procent van de Libanese huishoudens niet genoeg geld om eten te kopen.

De beschuldigende vinger gaat naar de politieke elite. De Wereldbank sprak eind vorig jaar al over een 'opzettelijke depressie'. De corruptie is endemisch en het wanbeleid flagrant.

Optocht

Libanon kondigde woensdag een dag van nationale rouw af om de ramp te herdenken. Winkels, banken en bedrijven gaan dicht en de vlaggen aan de overheidsgebouwen hangen halfstok.

Woensdagnamiddag is een optocht door de stad gepland, georganiseerd door de nabestaanden van de slachtoffers. Ongetwijfeld zal daar de eis om antwoorden en gerechtigheid klinken. De woede is groot. Burgers zijn de corruptie van de politieke leiders beu en vragen een oplossing voor de wegzakkende economie.