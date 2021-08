Eerste Belgische evacuatievliegtuigen dinsdagmiddag de lucht in

De evacuatie van Belgen en Afghaanse medewerkers uit Afghanistan is van start gegaan. Ons land wil vanuit het Pakistaanse Islamabad meerdere evacuatievluchten naar Kaboel inleggen.

Nadat de VS, Nederland, Frankrijk en Duitsland al evacuatievluchten hebben ingelegd, gaan dinsdag ook de eerste Belgische vliegtuigen de lucht in. Dat meldt Defensie. De Belgische vliegtuigen zullen eerst naar het Pakistaanse Islamabad vliegen, waar ook de Belgische ambassade ligt, en van daaruit meerdere evacuatievluchten naar Kaboel uitvoeren.

Een eerste vliegtuig, de Falcon 7X, vertrekt om 16 uur met een voorbereidend en consulair team aan boord. In de uren daarna volgen drie transportvliegtuigen - twee C130's en een A400M - die de evacuaties zullen uitvoeren. Er reist ook een team van 15 militairen mee.

De transportvliegtuigen kunnen respectievelijk 60 (C130) en 100 (A400M) personen per keer meenemen. Het is de bedoeling om alle betrokken personen in enkele dagen van Kaboel naar Islamabad te evacueren en dan van Islamabad naar België te brengen.

'De evacuatieoperatie gebeurt niet geïsoleerd, maar in coördinatie met de andere landen ter plaatse', zegt minister van Defensie Ludivine Dedonder. 'Het Amerikaanse leger heeft ons beloofd de luchthaven te beveiligen.'

Mensenrechtenactivisten

Wie er precies voor een evacuatie in aanmerking komt, werd de voorbije dagen al duidelijk. Het gaat om een 100-tal Belgen en hun Afghaanse families en een 40-tal Afghaanse tolken of fixers die ooit voor het Belgische of een ander Europees leger hebben gewerkt. Daarnaast wil de regering ook mensenrechtenactivisten en humanitaire medewerkers naar ons land halen. Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V) wil iedereen die via België geëvacueerd wordt een humanitair visum geven.

Met de beelden van de chaos op de luchthaven van Kaboel in het achterhoofd stelt zich de vraag hoe de operatie precies in zijn werk zal gaan. Gisteren legden de Verenigde Staten, die de luchthaven controleren, het vliegverkeer stil door de grote mensenmassa op de start- en landingsbanen. Intussen kunnen er wel weer vliegtuigen landen en opstijgen, maar de chaos en onvoorspelbaarheid blijven groot.

De regering wil evenwel geen verdere details geven om de veiligheid van de betrokken personen en onze militairen niet in gevaar brengen. Ze liet wel weten dat er drie consul-generaals met de vliegtuigen meereizen om een snelle evacuatie te faciliteren.