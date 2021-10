Emir van Dubai liet telefoons ex-vrouw hacken met Israëlische Pegasus-software

Prinses Haya en sjeik Mohammed in 2008, tijdens de paardenraces van Ascot in het VK.

Het Verenigd Koninkrijk is in de ban van een afluisterschandaal waarin de emir van Dubai, een Jordaanse prinses en Cherie Blair de hoofdrol spelen.

Na meer dan een jaar onderzoek en juridische strijd achtte het hooggerechtshof in Londen het woensdag zonneklaar: de emir van Dubai, sjeik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, heeft de telefoons van zijn ex-vrouw prinses Haya bint Al-Hussein en haar naaste medewerkers laten hacken met de Pegasus-software van de Israëlische firma NSO. Hij deed dat terwijl ze voor de Engelse rechtbank een strijd om het hoederecht van hun kinderen uitvochten.

Prinses Haya, een halfzus van de Jordaanse koning Abdullah II, was de zesde vrouw van sjeik Mohammed en de moeder van twee van zijn 25 kinderen. In 2019 vluchtte ze met hen naar het Verenigd Koninkrijk nadat geruchten opgedoken waren dat ze een affaire met haar Britse bodyguard had. Nog voor ze voet op Britse bodem had gezet liet Sjeik Mohammed zich al van haar scheiden, voor de gelegenheid op een symbolische dag: de twintigste verjaardag van de sterfdag van haar vader, koning Hoessein van Jordanië. Hij publiceerde ook een gedicht met de titel 'You lived, you died'.

Ontvoeringen

Sindsdien probeert prinses Haya met man en macht te voorkomen dat haar twee kinderen, Al Jalila (13) en Zayed (7), weer in de handen van hun vader vallen. Die staat niet meteen bekend als een warm figuur. Eerder liet hij al twee van zijn oudere dochters, de prinsessen Latifa en Shamsa, met geweld ontvoeren nadat ze uit Dubai hadden proberen ontsnappen.

Sinds mei 2019 probeert hij via de Britse rechter zijn twee jongste kinderen terug te krijgen. Daarbij zette hij niet enkel een leger topadvocaten en vele miljoenen ponden in, maar liet hij volgens de rechter in Londen ook zes telefoons hacken: die van prinses Haya, haar twee advocaten, haar persoonlijk assistent en twee van haar veiligheidsagenten.

Hoe de hacking aan het licht kwam, is al een goed verhaal op zich. De Pegasus-software is een product van de Israëlische firma NSO, dat alleen aan overheden wordt verkocht. Die kunnen er vanaf afstand iemands telefoon mee overnemen, data lezen en downloaden en zelfs de microfoon aanzetten om gesprekken af te luisteren. Het doel is zo criminelen of terroristen te klissen, maar de firma belandde ook in tal van schandalen omdat overheden de software inzetten tegen journalisten of dissidenten.

Cherie Blair

Cyberexperts houden het bedrijf daarom nauwlettend in de gaten. Een van hen, William Marczak, concludeerde na lang onderzoek dat de telefoon van prinses Haya en van haar advocate Fiona Shackleton, die eerder ook al prins Charles en Paul McCartney bijstond in hun echtscheiding, bespioneerd werd door de Verenigde Arabische Emiraten. Hij liet die boodschap door een tussenpersoon aan Shackleton overbrengen.

Het voelt alsof ik word gestalkt, alsof ik letterlijk nergens heen kan om veilig te zijn voor hem of voor degenen die in zijn belang handelen. Het is enorm benauwend. Prinses Haya Ex-echtgenote van emir van Dubai

Diezelfde dag kreeg de advocate ook uit een andere hoek een waarschuwing. Niemand minder dan Cherie Blair, de vrouw van voormalig Brits premier Tony Blair en extern adviseur mensenrechten bij NSO, liet haar weten dat iemand met een topfunctie in het bedrijf haar gewaarschuwd had dat de Pegasus-software misbruikt werd om hun telefoons te hacken. Daarop gingen alle alarmbellen af.

Volgens de rechter is het aannemelijk dat sjeik Mohammed het brein achter de hacking was. Als minister-president van de Verenigde Arabische Emiraten kon hij de Pegasus-software misbruiken.

Het is overigens niet de enige manier waarop de sjeik zijn ex-vrouw probeert te intimideren. Woensdag kwam nog een uitspraak in een andere rechtszaak aan het licht. Daaruit bleek dat de sjeik een miljoenenpand vlak naast een van de huizen van zijn ex-vrouw in Londen had proberen te kopen. De rechter verbood hem daarop vastgoed binnen 100 meter van het huis te kopen en installeerde ook een vliegverbod boven het pand.