Emiraten openen omstreden ambassade in Israël

Als eerste Golfland hebben de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) woensdag een ambassade geopend in Israël. Het is een nieuwe stap in de toenadering tussen Israël en de Arabische wereld.

De diplomaten van de VAE namen woensdag hun intrek in het beursgebouw van Tel Aviv. Ambassadeur Mohamed al-Khaja hees tijdens een ceremonie de vlag van zijn land. 'De vlag van de Emiraten zo trots zien wapperen in Tel Aviv leek een jaar geleden nog een vergezochte droom', zei de Israëlische president Isaac Herzog.

De Israëli's openden eind juni hun ambassade in de VAE, nadat ze vorig jaar diplomatieke relaties hadden aangeknoopt met de Emiraten. De doorbraak kwam er via bemiddeling door de Verenigde Staten onder toenmalig president Donald Trump. Bahrein, Soedan en Marokko volgden het voorbeeld van de VAE.

675 miljoen handel Sinds de normalisering van de diplomatieke relaties in september is de handel tussen Israël en de VAE opgelopen tot 675 miljoen dollar.

Handel en investeringen staan centraal bij de toenadering, benadrukte ambassadeur Khaja. 'We hebben al belangrijke akkoorden ondertekend, onder andere over economie, luchtverkeer, technologie en cultuur.' Volgens Israël liep de bilaterale handel sinds de normalisering op tot 675 miljoen dollar (570 miljoen euro).

Palestijnse zaak

Dat de Emiraten en Israël elkaar in de armen vallen, ligt slecht bij de Palestijnen. De Arabische landen verbonden de normalisering van de relaties met Israël altijd aan de oprichting van een Palestijnse staat. Maar de Palestijnse zaak lijkt geen prioriteit meer. Hamas sprak vorig jaar van 'een gratis beloning voor de Israëlische bezetting'.

De toenadering is vooral ingegeven door de groeiende invloed van Iran in de regio, van Jemen over Irak en Syrië tot Libanon. De aversie voor het sjiitische regime in Teheran bleek een uitstekend bindmiddel tussen Israël en de soennitische landen in het Midden-Oosten. En daarvoor moesten enkele oude principes sneuvelen.