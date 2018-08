Erdogan: 'Crisis is internationaal complot'

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan ziet in de economische crisis in zijn land een 'internationale operatie'. Maandag stelt het ministerie van Financiën een noodplan voor.

Erdogan gaf zondag een speech in Trabzon, een stad aan de Zwarte Zee, na een week van economische turbulentie. De Turkse economie wankelt nu de lira in vrije val is. De munt verloor al 40 procent van zijn waarde dit jaar.

'Het is ook de plicht van bedrijven om dit land overeind te houden.' Recep Tayyip Erdogan President Turkije

Volgens Erdogan is de crisis het gevolg van een internationale operatie. 'Wat is de oorzaak van deze storm?', zei de president. 'Er is geen economische reden. Het is een operatie tegen Turkije. We zullen ons niet overgeven.'

De diepe economische zorgen in Turkije gingen de voorbije dagen van kwaad naar erger, en er wordt gevreesd voor internationale besmetting. Vrijdag alleen al verloor de lira 17 procent. De Amerikaanse president Donald Trump gooide met nieuwe sancties olie op het vuur en Ankara slaagde er niet in de financiële markten gerust te stellen.

Noodplan

Ook het beleid van Berat Albayrak, de minister van Financiën en de schoonzoon van Erdogan, bracht weinig zoden aan de dijk. Maandag zou Albayrak een nieuw noodplan voorstellen. Dat kondigde hij aan in de krant Hurriyet.

'Vanaf maandagochtend zullen onze instellingen de nodige noodmaatregelen nemen, en die zullen we ook communiceren aan de internationale markten', zei Albayrak. 'Alles is klaar.' Details gaf Albayrak nog niet.

Predikant

Maandag worden ook de verse tarieven van kracht die de Verenigde Staten plannen te heffen op de import van Turkse goederen, zoals Trump vrijdag aankondigde. Ankara en Washington, twee NAVO-lidstaten, liggen met elkaar in de clinch vanwege Turkse banden met Rusland, de rol van Turkije in Syrie en vooral vanwege de opsluiting in Turkije van de Amerikaanse predikant Andrew Brunson vanwege zijn vermeende betrokkenheid bij de Turkse coup in 2016.

Erdogan zei dat de VS een ultimatum hebben gesteld en willen dat Brunson woensdag om 18 uur vrijgelaten wordt. Dat is niet bevestigd door Washington.

Uitbuitingsmiddel

Intussen blijft Erdogan zich verzetten tegen hogere rentes, ondanks de snel dalende lira en de oplopende inflatie. 'Rentevoeten zijn een uitbuitingsmiddel dat de rijken rijker maakt en de armen armer. Niemand moet proberen om ons in die val te lokken, we zullen ons niet laten vangen door dit scenario', zei Erdogan.

Nochtans roepen analisten de Turkse centrale bank op om de rente op te trekken als een van de antwoorden op de crisis.