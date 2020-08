Erdogan beschuldigt Macron van 'kolonialisme'

De Turkse president, Recep Tayyip Erdogan, heeft uitgehaald naar Emmanuel Macron. Hij beschuldigt zijn Franse evenknie ervan 'koloniale' ambities te koesteren in Libanon.

Twee dagen na de verwoestende explosies in het havengebied van de Libanese hoofdstad Beiroet ging Emmanuel Macron vorige week donderdag poolshoogte nemen op de plek van de ramp. Tot tevredenheid van het Libanese volk. Dat haalde de Franse president in als de 'hoop in bange dagen'.

Bij Erdogan viel Macrons demarche minder in de smaak. Dat maakte de Turkse leider donderdag duidelijk tijdens een toespraak in Ankara. 'Macron en compagnie willen maar één ding: de koloniale orde herstellen in Libanon.'

Macron en compagnie willen maar één ding: de koloniale orde herstellen in Libanon. Recep Tayyip Erdogan Turkse president

De Turkse president trok niet naar het getraumatiseerde land in de Levant. Maar hij stuurde wel zijn vicepresident en zijn minister van Buitenlandse Zaken.