Erdogan dreigt poort naar Europa open te zetten

Als de kritiek op Turkije niet stopt, zal het Turkse regime de Syrische vluchtelingen in het land naar Europa sturen.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft er donderdag mee gedreigd de Syrische vluchtelingen in zijn land vrije doorgang naar Europa te geven. Hij reageert op de kritiek van de Europese Unie op de Turkse militaire invasie in het noordoosten van Syrië. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker had woensdag opgeroepen de militaire activiteiten te staken.

Terrorisme

'Europese Unie, je kunt onze operatie niet als een invasie bestempelen', zei Erdogan in een toespraak voor zijn AK-partij. 'Indien toch zetten we de poorten open en sturen we 3,6 miljoen vluchtelingen.' Volgens de president heeft de Turkse operatie enkel tot doel het terrorisme uit te roeien.