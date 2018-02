Erdogan haalt stevig uit naar VS

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft dinsdag, twee dagen voor het bezoek aan Ankara van VS-minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson, ongemeen scherp uitgehaald naar de Verenigde Staten.

De splijtzwam tussen beide NAVO-landen blijft de kwestie-Syrië. De Turkse leider riep de VS op hun steun aan de Syrische Koerden stop te zetten en 'op te houden met dat theater over IS'. 'Niemand heeft het recht om Islamitische Staat als een excuus te gebruiken' om zich te bemoeien in een conflict dat hem niet aanbelangt, luidde het.

Vorige week had een Amerikaanse topgeneraal in Syrië, Paul Funk, gewaarschuwd: 'Wie ons bestookt, kan een agressief antwoord verwachten. We zullen onszelf verdedigen'.

De krant The New York Times interpreteerde dat als een dreigement aan het adres van Turkije, dat bij zijn militair offensief in Noordwest-Syrië de stad Manbij bedreigde waar Amerikaanse militairen (in samenwerking met de Koerdische Volksbeschermingseenheden YPG) gestationeerd zijn. Manbij werd door de Syrische Democratische Krachten (SDF), vooral bestaande uit YPG-peshmerga's, veroverd op IS.

'We zullen hen (bedoeld wordt allicht: VS-soldaten) niet bewust viseren', suste Erdogan dinsdag tijdens een toespraak tot leden van zijn AK-partij. Om daaraan toe te voegen dat 'we tijdig zullen waarschuwen dat we elke terrorist die we zien, zullen vernietigen, te beginnen met degenen die vlak achter hen staan. Dan zullen ze wel begrijpen dat het beter is om niet met de terroristen op te trekken.'

De YPG en de Koerdische PKK in Turkije zijn nauw verwant. Maar waar de PKK door Turkije, de VS en de EU als terreurbeweging wordt beschouwd, gelden de YPG-strijders enkel voor Ankara als terroristen. De VS steunen de Syrische Koerden in hun 'strijd tegen IS'. Maar IS is in Syrië nagenoeg van de kaart geveegd.