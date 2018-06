Erdogan stevent af op zege

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan en zijn AK-partij zijn na het tellen van de eerste stemmen in de verkiezingen van zondag favoriet voor de zege. De oppositie spreekt van manipulatie.

Op grond van deze voorlopige resultaten is een voorspelling nog altijd moeilijk te maken. In het verleden meldde staatspersbureau Anadolu na sluiting van de stembureau's ook steevast een ruime voorsprong van Erdogan. Naarmate de avond vorderde werd die steeds kleiner. Die tendens lijkt er ook nu te zijn.

Tweede ronde

Erdogan heeft een absolute meerderheid nodig voor een nieuwe termijn. Haalt hij de 50 procent niet, dan volgt op 8 juli een tweede ronde, met nog maar een tegenstander. Dat is dan zeer waarschijnlijk Ince.

De CHP, de grootste oppositiepartij in Turkije, heeft de gedeeltelijke resultaten van de presidentsverkiezingen als 'manipulatie' bestempeld. Bij de resultaten die de CHP bereiken, haalt de uittredende president nooit meer dan 48 procent van de stemmen, aldus partijwoordvoerder Bülent Tezcan.

Gewapende mannen

Tezcan riep de kieswaarnemers op tot het einde van de tellingen op hun post te blijven. De CHP maakte eerder al melding van onregelmatigheden bij stemlokalen in het zuidoosten van het land. In het district Suruc in de provincie Sanliurfa zouden gewapende mannen rondlopen en kiezers bedreigen. Verder zouden waarnemers worden tegengehouden.