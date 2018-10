Erdogan ziet kansen voor Turkije na gruwelmoord

De moord op de prominente journalist Jamal Khashoggi maakt van Saoedi-Arabië steeds meer een internationale paria. Dat is een uitgelezen kans voor de Turkse president Recep Tayyip Erdogan om de machtsbalans in de regio in zijn voordeel te doen overhellen.

De zaak over de gruwelmoord op de Saoedische journalist Jamal Khashoggi lijkt vandaag zijn apotheose te bereiken. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft aangekondigd ‘de naakte waarheid’ te vertellen tijdens de wekelijkse bijeenkomst van zijn AKP. ‘Waarom zijn 15 mensen hierheen gekomen? Waarom werden 18 mensen opgepakt? Dat moeten we allemaal in detail uitleggen’, zei de president zondag tijdens de opening van een nieuwe metrolijn in Istanboel.

Wallonië blijft wapens leveren aan Saoedi’s De Waalse regering voelt druk om het staatsbedrijf FN geen wapens meer te laten verkopen aan Saoedi-Arabië, maar wil alleen stoppen als daartoe op Europees niveau wordt beslist. ‘Als de feiten bewezen worden, sluiten we niet uit dat we de wapenleveringen aan Saoedi-Arabië opschorten’, zei Waals minister-president Willy Borsus (MR) zondag op de Franstalige omroep RTBF. Duitsland stopt de wapenleveringen wel en roept de andere Europese landen op een front te vormen. ‘Alleen als alle Europese landen het eens zijn, kunnen we een impact hebben op de regering in Riyad’, zei de Duitse minister van Economie Peter Altmaier. In 2017 was Saoedi-Arabië de belangrijkste klant van de Waalse wapenindustrie voor een totaalbedrag van 153 miljoen euro, blijkt uit rapporten van de Waalse regering. De directe en indirecte werkgelegenheid van de Waalse wapenindustrie wordt op 8.000 jobs geschat.

Khashoggi verdween bijna drie weken geleden nadat hij het Saoedische consulaat in Istanboel binnengestapt was om papieren te regelen om met zijn Turkse verloofde te trouwen. Volgens Turkije zakte een 15-koppig commando, onder wie een forensisch expert met een botzaag, naar Istanboel af om hem te martelen en te vermoorden. Khashoggi was een criticus van het Saoedische regime. Hij leefde al een jaar in ballingschap in de Verenigde Staten en schreef onder meer columns voor The Washington Post.

Enorme fout

Saoedi-Arabië ontkende wekenlang iets met de zaak te maken te hebben, maar gaf dit weekend toch toe dat de journalist stierf ‘tijdens een handgemeen’ in het consulaat. ‘De discussies tussen Khashoggi en diegenen die hij in het Saoedische consulaat in Istanboel ontmoette, ontaardden in een vuistgevecht dat tot zijn dood leidde’, klonk het in een mededeling die het staatspersagentschap SPA zaterdag verspreidde. 18 mensen werden gearresteerd en de vicechef van de inlichtingendiensten en de belangrijkste media-adviseur van de Saoedische kroonprins Mohammed Bin Salman werden ontslagen.

Volgens de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken Adel al-Jubeir ging het om een schurkenoperatie ‘waarbij individuen hun bevoegdheden en grenzen hebben overschreden’. ‘Er is een enorme fout begaan en die fout werd nog erger door een poging dat te verbergen. Dat is onaanvaardbaar’, zei hij. Kroonprins Mohammed, de echte sterke man van het regime, wordt gezien als de opdrachtgever voor de moord, maar volgens Al-Jubeir was hij niet op de hoogte van de operatie.

Je vraagt je toch af hoe een vuistgevecht kan ontstaan tussen 15 jonge beroepsvechters en een 59-jarige weerloze journalist. Adviseur turkse president

De Saoedische verklaring wordt wereldwijd op scepsis onthaald. ‘Je vraagt je toch af hoe een vuistgevecht kan ontstaan tussen 15 jonge beroepsvechters en een 59-jarige weerloze journalist’, schreef een adviseur van Erdogan gisteren in de krant Yeni Safak. Ook de beelden van een Saoedische dubbelganger die vlak na de moord in de kleren van Khashoggi een rondje door Istanboel wandelt, lijken op een geplande operatie te wijzen. Intussen loopt het Turkse onderzoek verder. Gisteren werden medewerkers van het Saoedische consulaat verhoord.

Terwijl de Saoedi’s steeds meer internationaal verguisd worden, lijkt Turkije goed garen te spinnen bij de heisa. Het land van Erdogan is nochtans niet onbesproken. Sinds de mislukte coup in juli 2016 werden bijna 150.000 mensen opgesloten, vaak voor onduidelijke vergrijpen. De Turkse autoriteiten arresteerden minstens 139 journalisten en sloten meer dan 200 mediabedrijven. Maar dat alles vervalt in het niets in vergelijking met een regime dat zijn eigen onderdanen in het buitenland in mootjes zaagt.

De Turken hinken daarbij op twee gedachten. Aan de ene kant profileert Erdogan zich als de voorzichtige en diplomatische staatsman die zich ver van straffe beschuldigingen houdt, aan de andere kant lekken regeringsgezinde kranten met de regelmaat van de klok de gruwelijkste details over wat in het consulaat gebeurd zou zijn. Door tegelijk warm en koud te blazen wil Turkije zijn regionale machtspositie versterken, maar niet in die mate dat het zich economisch in de voet schiet.

Troebel

De relatie tussen Saoedi-Arabië en Turkije is al langer getroebleerd. Beide landen verschillen onder meer van mening over hun aanpak van Iran, Israël en de moslimbroederschap en maken deel uit van verschillende kampen in het Midden-Oosten. ‘Erdogan grijpt de gebeurtenissen aan om zijn regionale rivaal te verzwakken en de machtsbalans in zijn voordeel te doen overhellen’, zegt Dries Lesage, professor internationale politiek aan de Universiteit Gent. ‘De gruwelmoord is een groot probleem voor het prestige van kroonprins Mohammed. Ze veroorzaakt een breuk met het Westen en dat is positief voor Erdogan.’

Tegelijk kan de Turkse president het zich niet permitteren om de Saoedi’s te hard aan te vallen, zegt Lesage. ‘De economische belangen zijn te groot. Saoedi-Arabië is een belangrijke investeerder in Turkije en er zakken veel Saoedische toeristen naar het land af.’