Europa kondigt steunpakket van 1 miljard aan voor Afghanistan

De Afghaanse economie is na de machtsovername door de taliban in elkaar gezakt.

De Europese Commissie trekt 1 miljard euro uit voor humanitaire hulp aan Afghanistan en zijn buurlanden. 'De Afghaanse bevolking mag niet de prijs betalen voor de daden van de taliban.'

De 27 Europese ministers van Ontwikkelingssamenwerking hebben beslist om Afghanistan bijkomende financiële steun te geven. De Afghaanse economie is na de machtsovername door de taliban in elkaar gezakt. Daardoor dreigt een humanitaire ramp in het land. Het Wereldvoedselprogramma van de VN waarschuwde in augustus al voor dreigende tekorten aan eten en medicijnen.

De EU had al 300 miljoen euro aan humanitaire hulp toegezegd, maar wil daar nog eens 250 miljoen euro bij doen. De extra steun is vooral bedoeld om de dringendste noden van de bevolking te ledigen, vooral wat de gezondheidszorg betreft. 'De Afghaanse bevolking mag niet de prijs betalen voor de daden van de taliban. Daarom is dit steunpakket er voor de Afghaanse bevolking en de buurlanden die de eerste waren om hen te helpen', zei Commissievoorzitster Ursula von der Leyen.

Ontwikkelingshulp

Het geld wordt via een aantal internationale organisaties ingezet. De EU erkent het talibanregime in Afghanistan niet. De ontwikkelingshulp aan het land blijft opgeschort. Tot dusver heeft geen enkel land het nieuwe regime in Kaboel erkend. Wel onderneemt de radicale islamistische beweging diplomatieke stappen om het internationale isolement te doorbreken. Zo zijn er dinsdag in Qatar ook contacten met vertegenwoordigers van de EU en de Verenigde Staten.