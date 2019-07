Europa roept Iran en VS op tot pauze in conflict

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk sporen Teheran en Washington aan weer met elkaar in dialoog te gaan om een uitweg te zoeken uit hun geschil.

Stevenen de Verenigde Staten en Iran af op een militaire confrontatie? De vrees voor dat scenario nam de afgelopen weken alvast toe.

De spanningen tussen de twee landen verslechterden nadat Amerikaans president Donald Trump zijn land op 8 mei vorig jaar eenzijdig uit de nucleaire deal met Iran uit 2015 getrokken had. Tegelijkertijd schroefde hij de sancties tegen het regime in Teheran weer op.

Tegenmaatregelen

De strafmaatregelen nemen Iran in een economische wurggreep. Ruim twee maanden geleden, exact een jaar na de Amerikaanse terugtrekking uit de deal, kondigden de Iraanse autoriteiten tegenmaatregelen aan.

We zijn erg verontrust over de aanvallen in de Perzische Golf en elders en over de verslechtering van de veiligheidssituatie in de regio. Frankrijk, Duitsland en VK

Ze maakten bekend bepaalde passages uit het akkoord niet meer na te leven. Vorige week maandag volgde de aankondiging dat het land meer uranium verrijkt dan volgens de nucleaire deal toegelaten is.

Bovendien vonden de voorbije weken in de Perzische Golf enkele incidenten plaats met olietankers. De VS beschuldigen de Iraanse Revolutionaire Garde ervan achter beschadigingen van de schepen te zitten en voerden hun militaire aanwezigheid in de regio op.

Prullenmand

Teheran ontkent evenwel. Het beweert dat zijn tegenstanders achter de acties zitten om Iran in diskrediet te brengen. 'We zijn niet uit op een militaire confrontatie maar als we onder vuur komen te liggen, zullen we ons verdedigen', luidt het nu al enkele weken bij het sjiitische regime.

De risico's zijn zo groot dat alle betrokken partijen best een pauze inlassen en nadenken over de mogelijke gevolgen van hun daden. De tijd is rijp om op een verantwoordelijke manier op te treden, te gaan voor een de-escalatie en de dialoog te hernemen. Frankrijk, Duitsland en VK

Tot grote bezorgdheid van de internationale gemeenschap. Europa vreest ook dat de nucleaire deal uit 2015 wel eens helemaal in de prullenmand kan verdwijnen.

'We zijn erg verontrust over de aanvallen in de Perzische Golf en elders en over de verslechtering van de veiligheidssituatie in de regio', stelden Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk zondag in een gezamenlijk persbericht.

Pauzeknop

De drie Europese landen, die de deal uit 2015 mee onderhandelden, riepen de VS en Iran op de pauzeknop in te drukken in hun conflict. 'De risico's zijn zo groot dat alle betrokken partijen best een pauze inlassen en nadenken over de mogelijke gevolgen van hun daden. De tijd is rijp om op een verantwoordelijke manier op te treden, te gaan voor een de-escalatie en de dialoog te hernemen.'

De Amerikanen moeten hun sancties tegen Teheran weer afbouwen en zich weer aansluiten bij het nucleair akkoord uit 2015. Iraanse president Hassan Rohani

Niet veel later liet Iran weten bereid te zijn te onderhandelen met de VS. Maar het land stelde wel enkele voorwaarden. 'De Amerikanen moeten hun sancties tegen Teheran weer afbouwen en zich weer aansluiten bij het nucleair akkoord uit 2015', zei president Hassan Rohani.