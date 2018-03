Europa vraagt onderzoek naar geweld op Gazastrook

'In het bijzonder het gebruik van scherpe munitie moet het onderwerp zijn van een onafhankelijk en transparant onderzoek', aldus het persbericht. 'Terwijl Israël het recht heeft om zijn grenzen te beschermen, moet het gebruik van geweld steeds proportioneel zijn.'

Grondrechten

"Vrijheid van meningsuiting en vrijheid van vereniging zijn grondrechten die gerespecteerd moeten worden", aldus Mogherini nog in het persbericht. 'Het is essentieel dat de rust onmiddellijk terugkeert. Alle partijen die betrokken zijn moeten terughoudend zijn en een verdere gewelddadige escalatie tegengaan, net als elke andere daad die burgers in gevaar brengt.'