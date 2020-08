Explosie stort Libanon in nog grotere crisis...

Waarom lag 2.750 ton uiterst explosief materieel centraal gestockeerd in de miljoenenstad Beiroet? De verwoestende ontploffing symboliseert wat al jaren fout loopt in Libanon.

Een dag na de enorme explosie in de haven van Beiroet wordt de omvang van de ravage steeds duidelijker. Hulpdiensten speuren met man en macht naar overlevenden en lijken in de Libanese hoofdstad, ziekenhuizen kunnen met moeite de stroom van gewonden en doden aan. Voorlopig staat de teller op zowat honderd doden, onder wie twee Belgen, en ruim 4.000 gewonden. Maar die aantallen zullen nog aanzienlijk oplopen.

President Michel Aoun, die woensdag het rampgebied bezocht, bevestigde dat de ontploffing veroorzaakt werd toen een brand in een magazijn oversloeg naar een pakhuis waar al sinds 2014 2.750 ton ammoniumnitraat opgeslagen ligt. Dat wordt gebruikt als meststof, maar is ook een uiterst explosief materiaal waarmee bommen gemaakt kunnen worden. De lading werd geconfisqueerd toen een Moldavisch schip onderweg naar Mozambique in de problemen kwam voor de kust van Beiroet.