'Geen bewijs voor betrokkenheid top Hezbollah bij moord op Hariri'

Er is geen bewijs dat de top van de sjiitische beweging Hezbollah of het Syrische regime rechtstreeks betrokken was bij de moord op de Libanese ex-premier Rafik Hariri in 2005. Dat stelt een speciaal tribunaal in Nederland.

Twee weken nadat een krachtige explosie in het havengebied van Beiroet het leven van heel wat Libanezen op zijn kop gezet heeft, is de bevolking van het land dinsdag geconfronteerd met een ander pijnlijk hoofdstuk uit de geschiedenis: de moord op voormalig premier Rafik Hariri. Een speciaal tribunaal van de Verenigde Naties in het Nederlandse Leidschendam deed uitspraak in de zaak.

Bij het begin van de zitting gingen de rechters ruim 15 jaar terug in de tijd, naar 14 februari 2005. Die maandag schrok een luide knal Beiroet en omstreken even voor 13 uur op. In de buurt van de kust blies een zelfmoordterrorist een bestelwagen met een enorme hoeveelheid explosieven op toen een beveiligd konvooi met Rafik Hariri voorbijreed.

Schokgolf

De actie veroorzaakte niet alleen een enorme krater in het wegdek en beschadigde niet alleen heel wat gebouwen in de buurt. Ze kostte ook het leven aan de miljardair-politicus en 21 andere mensen. 226 anderen liepen verwondingen op.

De ex-premier werd gezien als een grote bedreiging voor de invloed die Syrië en Hezbollah in Libanon uitoefenden. Openbaar ministerie

De aanslag stuurde een schokgolf door de wereld. Hariri was de meest vooraanstaande soenniet in de Libanese maatschappij. Hij had flink wat aanzien verworven door tijdens zijn vier mandaten als premier het land weer op te bouwen na de verwoestende burgeroorlog (1975-1990).

Ook op het internationale toneel was Hariri geen onbekende. Hij was bevriend met de Franse ex-president Jacques Chirac en had nauwe banden met de Saoedische koninklijke familie, de Verenigde Staten en de Arabische Golfstaten.

Politieke motieven

De roep om gerechtigheid klonk dan ook luid. De Libanese autoriteiten stapelden de blunders evenwel op. In april 2005 gaf de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties groen licht voor een internationaal onderzoek. Twee jaar later volgde de oprichting van het speciaal tribunaal, bestaande uit Libanese en internationale rechters.

Er is geen bewijs dat de top van Hezbollah of de regering van Syrië rechtstreeks betrokken waren bij de aanslag op Hariri. David Re Rechter speciaal tribunaal voor Libanon

Op basis van de bevindingen van de internationale onderzoekers kwam het openbaar ministerie tot de conclusie dat politieke motieven de aanleiding vormden voor de moord op Hariri. 'De ex-premier werd gezien als een grote bedreiging voor de invloed die Syrië en Hezbollah in Libanon uitoefenden', luidde het.

Vier verdachten werden beschuldigd van samenzwering met het doel een terreuraanslag te plegen. Het openbaar ministerie wreef een van hen ook moord met voorbedachten rade aan. De vervolging van een vijfde man, het vermoedelijke brein, is gestaakt nadat die gesneuveld was toen hij in Syrië aan de zijde van de troepen van president Bashar al-Assad vocht.

Hezbollah

De voorbije jaren zijn de beklaagden nooit verschenen voor het tribunaal in Nederland. Ze zijn lid van Hezbollah. De sjiitische beweging, die een sterke greep heeft op de Libanese economie en politiek, en goede banden heeft met Iran en het regime van Assad, weigerde een uitlevering. 'Want Hezbollah is niet bij de aanslag betrokken', klonk het.

Schermvullende weergave Rafik Hariri werd op 14 februari 2005 vermoord. ©REUTERS

In een 2.600 pagina's tellend vonnis besloot het speciaal tribunaal dinsdag dat de hoofdbeklaagde, Salim Jamil Ayyash, weliswaar lid was van Hezbollah. 'Maar er is geen bewijs dat de top van Hezbollah of de regering van Syrië rechtstreeks betrokken was bij de aanslag op Hariri, ook al hadden Hezbollah en het Syrische regime mogelijk motieven om Hariri en enkele van diens bondgenoten uit te schakelen', zei rechter David Re.

Over de schuld of onschuld van de beklaagden is nog geen duidelijkheid. De rechters gaan na een lunchpauze voort met het voorlezen van het vonnis.

Tumult

De uitspraak in het proces-Hariri komt op een moment dat al flink wat tumult heerst in Libanon. De verwoestende explosies in de haven van Beiroet twee weken geleden hebben het volksprotest tegen de 'corrupte, incompetente politieke elite', waaronder Hezbollah, nieuw leven ingeblazen.

De bevolking houdt die elite niet alleen verantwoordelijk voor de ramp in de haven, maar beschuldigt haar er ook van het land aan de rand van de economische en financiële afgrond gebracht te hebben. De demonstraties leidden vorige week al tot de val van de regering van premier Hassan Diab. Maar dat ontslag volstaat niet voor de betogers. Zij willen de hele politieke elite weg.