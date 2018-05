Geen draagvlak voor Amerikaanse sancties tegen Iran

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo heeft Iran twaalf verregaande eisen voorgeschoteld. Gaat het land daarop in, kan het Amerikaanse economische sancties vermijden.

De Amerikaanse strategie om Iran op de knieën te dwingen in de nucleaire kwestie kan op weinig bijval rekenen in de internationale gemeenschap. 'Pompeo's speech heeft niet aangetoond hoe het nucleair akkoord verbreken zal bijdragen tot de bescherming van de regio tegen nucleaire proliferatie', zegt Federica Mogherini, Europees vertegenwoordiger voor Buitenlands Zaken.'Er is geen alternatief voor het akkoord.'

Ook Duitsland reageert afwijzend. 'We zouden natuurlijk graag hebben dat een belangrijke en sterke partner als de VS in het nucleaire akkoord was gebleven', zegt Peter Beyer, de Duitse coördinator voor trans-Atlantische relaties. 'De Europeanen zijn op het juiste pad en in het akkoord blijven, is elke druppel zweet waard.'

Ook het Verenigd Koninkrijk schaarde zich niet achter zijn bondgenoot. 'Ik acht het niet haalbaar om al die eisen in te passen in een grote onderhandeling, een nieuw verdrag, binnen afzienbare tijd', zei de Britse minister van Buitenlandse Zaken Boris Johnson. Hij voegde er nog aan toe dat een nieuwe deal 'zeer, zeer moeilijk' zal zijn.

Twaalf voorwaarden

Maandag zette Pompeo tijdens een toespraak de Amerikaanse strategie uiteen over de Iraanse nucleaire kwestie, nadat president Donald Trump begin mei besloot om de deal op te blazen. De komende vijf maanden zullen de VS de economische sancties van voor het akkoord opnieuw invoeren en 'ongeziene financiële op het Iraanse regime uitoefenen', als het land niet ingaat op twaalf voorwaarden.

Iran moet onder andere zijn uraniumverrijking en de ontwikkeling van ballistische raketten met nucleaire capaciteit volledig stopzetten, maar ook onafhankelijke inspecteurs toelaten in alle sites. Daarmee gaan de Amerikaanse eisen veel verder dan het huidige akkoord.

Jemen

Daarnaast willen de VS dat Iran zich terugtrekt uit Syrië, mag het land zich niet meer mengen in internationale conflicten, zoals in Jemen, en moet het zijn steun aan terroristische groepen als Hamas, Al Qaida en Hezbollah opzeggen.

Pompeo vroeg ook de steun van Europese landen, maar die lijken dus niet overtuigd om mee in het plan te stappen. 'De uitdaging is om de druk om te zetten in beleid, en dat vereist diplomatie', zegt Michael Singh van het Washington Institute voor het Nabije Oosten. 'We hebben nog nooit geprobeerd zulke sancties te implementeren terwijl we zo scherp van mening verschillen met onze dichtste bondgenoten.'

Bovendien dreigen de VS met sancties tegen bedrijven die nog zakendoen met Iran. Die zouden geweerd worden uit de Amerikaanse markt. Na het akkoord van 2015 zijn veel Europese bedrijven begonnen handel te drijven met Iran.

Regimewissel

Op het einde van zijn speech richtte Pompeo zich rechtstreeks aan het Iraanse volk. 'Jullie zullen een keuze moeten maken over jullie leiders', zei hij. Het voedt het idee dat de VS uiteindelijk uit zijn op een regimewissel, aangezien Iran nooit zal ingaan op eisen die zo ver gaan zijn en er geen overgangsprocedure mogelijk is.

Pompeo's lijst in een maximalistische lijst. Het is een lijst dat ontworpen is om door Iran afgewezen te worden Foad Izadi Universiteit van Teheran

'Pompeo en Bolton (Nationaal Veiligheidsadviseur, red.) zijn niet geïnteresseerd in een politieke overeenkomst met Iran', zegt Foad Izadi, specialist buitenlandse politiek aan de Universiteit van Teheran. 'Ze willen een regimewissel. Pompeo's lijst is een maximalistische lijst. Het is een lijst die ontworpen is om door Iran afgewezen te worden.'