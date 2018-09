Geweld in Syrië laait op

Rusland heeft zaterdag volgens het Syrische Observatorium voor Mensenrechten de meest intense luchtaanvallen in een maand uitgevoerd op de provincie Idlib, het laatste bolwerk van rebellen in Syrië.

De voorbije uren voerde het Russische leger, de bondgenoot van het bewind-Assad, bijna 60 luchtaanvallen uit op verscheidene plaatsen in het zuiden en zuidoosten van Idlib, aldus het SOHR (Syrian Observatory for Human Rights). De directeur van de ngo, Rami Abdel Rahmane, zei dat ook het Syrische leger zijn bombardementen met zware artillerie op stellingen van jihadisten en rebellen in deze provincie in het noordwesten van Syrië voortzet.