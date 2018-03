Gewonden bij protesten in Gaza

Volgens de autoriteiten in Gaza schoten Israëlische soldaten vrijdag tijdens de 'Grote Mars van de Terugkeer' minstens vijftien Palestijnen dood. Meer dan 1.400 andere mensen raakten gewond, vooral als gevolg van traangas. De actievoerders willen met de mars zes weken lang protesteren tegen de Israëlische bezettingspolitiek in de Gazastrook.

In het Heilige Land is dit sowieso een weekend met extreme veiligheidsmaatregelen. De christenen begonnen gisteren op Goede Vrijdag het paasweekend. Voor de joden was het de start van Pesach, waarop dagenlang het einde van hun slavernij in het oude Egypte gevierd wordt. Dat viel dit jaar samen met de 'dag van Land', waarbij de Palestijnen herdenken hoe op 30 maart 1976 zes ongewapende Arabische Israëli's neergeschoten werden door Israëlische ordetroepen toen ze betoogden tegen de confiscatie van Palestijnse grond in het noorden van Israël.