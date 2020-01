Gloednieuwe Omaanse sultan krijgt bezoek van koning Willem-Alexander

In de Arabische Golfstaat was het dit weekend een komen en gaan van verschillende staatshoofden en regeringsleiders. De nieuwbakken Omaanse sultan Haitham al-Said kreeg steunbetuigingen vanuit alle hoeken van de wereld. Ook het Nederlandse koningshuis was present.

De nieuwe Omaanse sultan volgt zijn vrijdag overleden neef Qaboos op. De vorige Omaanse sultan kwam de voorbije weken in België vooral in het nieuws nadat hij zich in het UZ Leuven had laten behandelen. Dat leidde tot wrevel en ergernis bij de Leuvenaren, omdat zijn uitgebreide wagenpark tot parkeerproblemen leidde op de Grote Markt.

Qaboos overleed op 79-jarige leeftijd aan de gevolgen van darmkanker. Zaterdag werd hij begraven.

Wereldwijde steunbetuigingen

In de Omaanse hoofdstad Muscat betuigen wereldleiders vanuit alle hoeken van de wereld drie dagen lang steun aan de nieuwe sultan Haitham al-Said. Onder hen Arabische leiders van buurlanden als Jemen, maar de steun reikt veel verder. De Franse oud-president Nicolas Sarkozy, de Britse premier Boris Johnson en de Britse kroonprins Charles zakten zondag af naar Oman.

De Amerikaanse president Donald Trump betuigde zijn medeleven via Twitter. Maandag eindigt de periode van nationale rouw.

Goede band met Nederlandse koningshuis

In 2013 was sultan Haitham al-Said als Omaans vertegenwoordiger aanwezig op de inhuldiging van de Nederlandse koning Willem-Alexander.

Opvallende bezoeker in het rijtje was de Nederlandse koning Willem-Alexander. Samen met Nederlands minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok was hij te gast in het imposante Al Alem-paleis. De banden tussen het Nederlandse koningshuis en Oman zijn dan ook goed. In 2012 bracht Willem-Alexander, toen nog als kroonprins, samen met koningin Beatrix al een bezoek aan de Golfstaat.

In 2013 was sultan Haitham al-Said als Omaans vertegenwoordiger zelf aanwezig op de inhuldiging van Willem-Alexander. Oman is zowel voor Nederland en België vooral voor zijn ruwe aardolie en overige aardolieproducten belangrijk als handelspartner. Ook de Belgische overheid onderhoudt goede contacten met de Omaanse overheid.

Oman als bemiddelaar

De verschillende regeringsleiders prijzen allemaal de overleden Qaboos om zijn rol als bemiddelaar en bondgenoot in het Midden-Oosten. Qaboos, die net geen 50 jaar in het zadel zat, heeft dan ook zijn stempel gedrukt op het buitenlands beleid.