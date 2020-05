Goffin wil snelle beslissing over inzet F-16's tegen IS

Opnieuw zullen vanuit een militaire basis in Jordanië Belgische F-16's worden ingezet in de strijd tegen IS in Irak en Syrië.

Het ziet ernaar uit dat België weer F-16's gaat inzetten in de strijd tegen IS in Irak en Syrië. Minister van Defensie Philippe Goffin dringt daarop aan.

Minister van Defensie Philippe Goffin (MR) wil snel een beslissing over de hernieuwde inzet van Belgische F-16's in de strijd tegen IS in Irak en Syrië. Dat zei hij woensdag in de Kamercommissie-Defensie. Als er groen licht komt, zou ons land vanaf oktober een jaar lang vier F-16's inzetten.

Het kalifaat mag dan verdwenen zijn, de dreiging van Islamitische Staat is nog niet voorbij. Zowel in Syrië als Irak plegen terroristische cellen nog altijd aanslagen.

Vier Belgische F-16's

België stuurde al tweemaal F-16's naar de regio, maar zet nu slechts enkele experts en verbindingsofficieren in. Sinds vorig jaar dringen de VS aan op een verhoogde Belgische inzet. Het Amerikaanse commando van de coalitie vraagt dat ons land opnieuw vier F-16's inzet voor het ondersteunen van grondtroepen en het uitvoeren van verkenningsvluchten.

Goffin zei in de Kamercommissie dat de beslissing ten laatste in juni genomen moet worden. Volgens kolonel Bert Thurman gaat de kostprijs voor de voorbereiding, onder meer het transport, anders de hoogte in. Bij de missie zouden een honderdtal Belgische militairen ingezet worden. De F-16's en 95 militairen zouden werken vanuit Jordanië, een vierkoppig team zou naar een hoofdkwartier in Qatar worden gestuurd.

Parlementaire steun

Het ziet ernaar uit dat de minister voor de missie de nodige steun zal krijgen in het parlement. Naast de regeringspartijen MR, CD&V en Open VLD zeggen de N-VA en het Vlaams Belang dat ze een operatie zullen steunen.

Theo Francken (N-VA) liet in 'De ochtend' weten dat we 'niet naïef' mogen zijn, de terreurbeweging IS is nog niet verdwenen. Volgens Francken staat ook de geloofwaardigheid van ons land op het spel.

De PVDA vindt dan weer dat ons land niet moet deelnemen, omdat er met de coronacrisis andere prioriteiten zijn. De socialisten en de groenen laten hun steun nog in het midden. Ze vragen onder meer garanties over de transparantie en duidelijkheid over de internationaalrechtelijke basis voor de inzet van de vliegtuigen boven Syrië.