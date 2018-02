Heropbouw Irak kost 72 miljard euro

Op de korte termijn is ruim 22 miljard dollar nodig. Vooral de Iraakse woningsector heeft dringend behoefte aan fondsen. Ongeveer 138.000 wooneenheden zijn beschadigd en de helft daarvan is volledig verwoest. Zo'n 2,5 miljoen Irakezen zijn nog steeds ontheemd .

Irak is de afgelopen 15 jaar geteisterd door geweld. Na de omverwerping van het bewind van Saddam Hussein door de Verenigde Staten volgden jaren van sektarisch geweld tussen soennieten en sjiieten en etnische spanningen tussen Arabieren en Koerden, voordat terreurorganisatie Islamitische Staat in 2014 opkwam. In januari riep Irak de overwinning uit tegen IS, die op zijn piek een derde van Irak controleerde.