Houthi-rebellen eisen aanval Saudische olievelden op

Houthi-rebellen uit Jemen hebben de verantwoordelijkheid opgeëist voor aanvallen op twee olievelden in Saudi-Arabië. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft de rebellengroep met tien drones de installaties in Abqaiq en Khurais van Aramco onder vuur genomen, meldt de woordvoerder van de Houthi's.