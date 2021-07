IS pleegt in Irak zwaarste aanslag sinds einde kalifaat

De ravage na de aanslag op de markt in Sadr City in de hoofdstad Bagdad.

De terreurgroep Islamitische Staat heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aanslag in Bagdad. Met zeker 36 doden is het de bloedigste aanslag sinds 2017, toen IS werd verslagen.

Aan de vooravond van het islamitische Offerfeest vond maandagavond laat een explosie plaats op een markt in de Iraakse hoofdstad Bagdad. Volgens IS blies een van zijn militanten zichzelf op in de menigte. Er vielen minstens 36 doden, maar dat kan nog oplopen. Van de zowat 60 gewonden zijn er veel in kritieke toestand.

De aanslag vond plaats in de sjiitische wijk Sadr City, een traditioneel doelwit van de IS-terroristen. In april ontplofte op een markt in de wijk al eens een autobom, die het leven kostte aan vier omstanders. Maandagavond was het extra druk omdat veel Irakezen inkopen deden voor het Offerfeest van woensdag.

Ze laten mensen niet toe om blij te zijn, zelfs niet voor even. Barham Salih Iraaks president

De Iraakse president Barham Salih noemde de bomaanslag een 'gruwelijke misdaad' en betuigde zijn medeleven. 'Ze richten zich op onze burgers in Sadr City aan de vooravond van het Offerfeest', zei Salih in een tweet. 'Ze laten mensen niet toe om blij te zijn, zelfs niet voor even.'

Bagdad werd jarenlang geteisterd door terreuraanslagen, maar sinds IS in 2017 werd verslagen nam het aantal grote bomaanslagen af. Toch keerde de rust niet helemaal terug. In januari vielen 30 doden bij een dubbele zelfmoordaanslag in de hoofdstad. Dat was toen de eerste grote IS-aanslag in ruim drie jaar.

Onherbergzame gebieden

Met minstens 36 doden is de aanslag van maandagavond de zwaarste sinds het einde van het IS-kalifaat in 2017. Meteen groeit de vrees dat de terreurgroep bezig is aan een hergroepering. Ondanks de nederlaag in 2017 blijven kleine IS-cellen actief, vooral in afgelegen en onherbergzame gebieden.

Door terreur te zaaien wil IS de boodschap verspreiden dat de Iraakse regering fragiel is.

De aanslag was een duidelijk signaal dat IS nog altijd in staat is toe te slaan. Volgende week trekt de Iraakse premier Moustafa al-Kazimi naar de VS voor een onderhoud met president Joe Biden. Op de agenda staan 'veiligheidskwesties zoals het garanderen dat IS verslagen blijft', zei Bidens woordvoerster.