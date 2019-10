IS wijst opvolger voor Baghdadi aan

IS bevestigde donderdag dat zijn leider Abu Bakr al-Baghdadi dood is. De terreurorganisatie wees meteen een opvolger aan en riep haar aanhangers op de dood van hun leider te wreken.

De terreurgroep roept in een audioboodschap aanhangers op de dood van hun leider te wreken en bestempelt de Amerikaanse president Donald Trump als een 'seniele oude man'.

De terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) heeft donderdag de dood van zijn leider Abu Bakr al-Baghdadi bevestigd. Amaq, het persbureau van IS, meldt dat Abi Ibrahim Al-Hashemi Al-Qurashi de gedode leider opvolgt.

Wat jullie (VS) te wachten staat, zal erger zijn dan wat jullie overkomen is onder het leiderschap van Abu Bakr al-Baghdadi. Persbericht Islamitische Staat

De Amerikaanse president Donald Trump had zondag tijdens een persconferentie de dood van Baghdadi bekendgemaakt. Een speciale eenheid van het Amerikaanse leger spoorde hem in het noordwesten van Syriƫ op en viel zijn schuilplaats binnen.

Daarbij kwam de IS-leider samen met een aantal handlangers om het leven. In de nacht van donderdag op vrijdag had het Amerikaanse ministerie van Defensie nog een video vrijgegeven waarin te zien is hoe Amerikaanse militairen de schuilplaats van Baghdadi binnendringen.

Wraak

IS bevestigde niet alleen de dood van Baghdadi maar ook die van de woordvoerder van de groep, Abu al-Hassan al-Muhajir. Trump had dinsdag gezegd dat de waarschijnlijke opvolger van Baghdadi bij een andere aanval zou zijn gedood. Hij noemde toen geen namen en IS heeft daar niet op gereageerd. Mogelijk ging het om Muhajir.