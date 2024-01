De terreurbeweging IS is allesbehalve dood, blijkt uit een bezoek aan Al-Hol, het grootste gevangenenkamp in Syrië. Aanhangers en slachtoffers van IS leven er dicht op elkaar, in een dorp met weinig controle en veiligheid waar IS schijnbaar strijders blijft rekruteren. ‘Deze problemen zullen zich wereldwijd verspreiden.’