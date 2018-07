In Duitsland opgepakte diplomaat zou aanslag op Iraniërs aangestuurd hebben

De Iraanse diplomaat die in Duitsland aangehouden werd in verband met de geplande aanslag op Iraniërs in Frankrijk, was volgens de Duitse speurders de man die aan de touwtjes trok. De aanslag werd in België verijdeld.

De Duitse speurders gaven woensdag nieuwe details vrij over Assadollah A. (46). De Iraanse diplomaat zou een echtpaar in België de opdracht gegeven hebben de aanslag te plegen en het paar ook 500 gram springstof overhandigd hebben. Dit deelde het federale parket in Karlsruhe mee. De diplomaat zit in voorlopige hechtenis in Duitsland.

De aanslag moest op 30 juni in Villepinte een bijeenkomst van 25.000 Iraanse opposanten in ballingschap treffen. Belgische speciale politie-eenheden konden het echtpaar tijdig tegenhouden in Brussel, met de springstof in hun auto.

Op 1 juli werd de diplomaat aan een autowegrestaurant in de Duitse deelstaat Beieren opgepakt.

Volgens het Duitse federale parket was Assadollah A. sinds 2014 als derde ambassaderaad verbonden aan de Iraanse ambassade in Wenen. Hij werkte voor de Iraanse inlichtingendienst MOIS, die oppositiegroepen in binnen- en buitenland in het oog houdt en bestrijdt.

In Duitsland kon de man op grond van een Europees aanhoudingsbevel uit België opgepakt worden, want zijn diplomatieke status beschermde hem enkel in Oostenrijk tegen rechtsvervolging.