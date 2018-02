‘In Syrië moet het ergste nog komen'

Het Syrische regime en Turkije dreigen voor het eerst direct met elkaar in de clinch te gaan. Datzelfde regime voert ‘barbaarse’ aanvallen uit op een rebellenenclave. De burgeroorlog bereikt na zeven jaar nieuwe dieptepunten.

Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, stuurde gisteren een ‘blanco verklaring’ uit na zware gevechten in de Syrische regio Oost-Ghouta, nabij de hoofdstad Damascus. Met als disclaimer: ‘Wij vinden geen woorden meer om het leed van de kinderen en om onze woede te beschrijven. Hebben zij die dit leed veroorzaken nog woorden om hun barbaarse daden te rechtvaardigen?’ Na zeven jaar Syrische burgeroorlog, die al ruim 350.000 levens eiste en miljoenen op de vlucht deed slaan, kan het blijkbaar nog altijd erger en gruwelijker.

Oost-Ghouta is een van de weinige regio’s nabij Damascus die nog in handen zijn van rebellengroepen. Het leger van de Syrische dictator Bashar al-Assad begon daarom zondag met genadeloze bombardementen. Het doorgaans goed ingelichte Syrische Observatorium voor de Mensenrechten telde al zeker 250 doden, van wie 54 kinderen, en 850 gewonden. Gisteren vielen minstens 106 doden, maandag ruim honderd.

Tweede Aleppo

Als we niet opletten, gaan we naar een humanitaire ramp. De VN moeten het initiatief nemen voor een wapenstilstand. jean-yves le drian franse minister van buitenlandse zaken

Lokale hulporganisaties telden gistermiddag 66 luchtaanvallen en 466 raketaanvallen. Scholen, ziekenhuizen en woningen werden verwoest. Volgens Panos Moumtzis, de regionale coördinator van de VN-hulpverlening, gaat het om ‘een extreme escalatie van de vijandigheden’. Staffan de Mistura, de VN-gezant voor Syrië, sprak de vrees uit voor ‘een tweede Aleppo’. Die noordelijke Syrische stad werd in 2016 heroverd door Assad na jarenlange niets ontziende aanvallen.

Officieel behoort Oost-Ghouta, waar zo’n 400.000 mensen wonen, tot de ‘de-escalatiezones’ die Assad, zijn bondgenoten Iran en Rusland, en Turkije vorig jaar vastlegden en waar een gewapende vrede gegarandeerd wordt tussen de rebellen en de regeringstroepen. In Oost-Ghouta bevinden zich echter ook enkele radicaal-islamistische groeperingen, uitlopers van Al Qaeda, die de vrede niet erkennen. Dat legitimeert volgens Damascus en Rusland de inzet van zwaar geschut, en dat zeker omdat de islamisten gisteren zelf raketten naar Damascus afgevuurd zouden hebben.

Dat is illustratief voor het eindspel dat Assad heeft ingezet om zijn land helemaal terug te winnen. Met Russische en Iraanse steun kon hij het voorbij jaar grote terreinwinst boeken, waarbij ook de aanwezigheid van Islamitische Staat fors teruggedrongen werd. Humanitaire afwegingen lijken Assad daarbij niet te deren, regionale gevoeligheden evenmin.

Labyrint

Gisteren mengde hij zich ook in het escalerende conflict langs de Turks-Syrische grens. Dat gebied is al jaren in handen van lokale Koerdische milities, die door Turkije als terreurorganisaties bestempeld worden. Sinds vorige maand voert Ankara een offensief om de Koerden te verdrijven uit de Syrische grensregio Afrin.

Schermvullende weergave De tweet van Unicef. ©rv

De Koerden kregen gisteren echter hulp van milities die gelieerd zijn aan Assad. Waarna Turkije onmiddellijk antwoordde met luchtaanvallen. Zo dreigen ook Ankara, al jaren een verbale tegenstander van Assad, en Damascus in een rechtstreeks conflict terecht te komen. Wat de situatie nog bemoeilijkt: de Syrische Koerden worden bewapend door de Verenigde Staten, die op hun beurt een NAVO-bondgenoot van Turkije zijn.

Dat toont aan hoezeer de Syrische burgeroorlog na zeven jaar ontaard is tot een labyrintisch geopolitiek conflict. Frankrijk, een van de vijf permanente leden van de VN-Veiligheidsraad, trok gisteren aan de alarmbel. ‘Het ergste ligt voor ons’, waarschuwde de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Yves Le Drian, die eerstdaags naar Moskou en Teheran afreist voor spoedoverleg over Syrië.

‘Als we niet opletten, gaan we naar een humanitaire ramp’, aldus Le Drian. ‘Het politieke proces is geblokkeerd. Nu het gevecht tegen Islamitische Staat afgerond lijkt, gaat de burgeroorlog gewoon voort. In Oost-Ghouta, in Idlib (een regio in noordwestelijk Syrië, red.). En de situatie wordt nog erger door de nieuwe regionale dimensies: de inval van Turkije nabij Afrin, de Iraanse aanval op Israël.’