‘In ruil voor de Koerden krijgt het Westen Erdogan, jihadisten en IS'

De Tijd-correspondent Harald Doornbos zag in Noord-Syrië hoe de Koerden in één week hun staat kwijtraakten. 'Het Westen heeft hen twee keer verraden.'

‘Veel Koerden weten nog altijd niet wat hen overkomen is’, zegt De Tijd-correspondent Harald Doornbos, die zondag nog in Noord-Syrië met enkele Koerden sprak. ‘Jarenlang waren ze de sterke partij in het noorden van Syrië en nu zijn ze in één week hun staat kwijtgeraakt. Het Westen heeft hen twee keer in de steek gelaten: Europa heeft hen nooit gesteund en de VS heeft hen verraden nadat ze eerst 11.000 levens opgeofferd hadden in de strijd tegen de terreurgroep Islamitische Staat (IS).’

De Koerden konden weinig anders dan een deal sluiten met Rusland en het regime van de Syrische president Bashar al-Assad, vindt Doornbos. ‘Het was één tegen allen. De Koerden vochten niet alleen tegen de Turken, maar ook tegen hun jihadistische stoottroepen. Die laatste gingen zo wreed tekeer dat het genocidale trekjes begon te krijgen.'

'De Koerden vreesden uitgeroeid te worden of massaal op de vlucht te moeten slaan en kozen de minst slechte van alle keuzes. Onder Assad wachten hen ook repercussies, maar die zullen waarschijnlijk beperkt blijven zodat de rust kan weerkeren.’

IS-kampen

Wat de deal tussen de Koerden en Assad precies inhoudt, is nog onduidelijk, maar waarschijnlijk verschuift de verantwoordelijkheid voor de IS-kampen van de Koerden naar het Syrische regime. ‘Dat is slecht nieuws voor de IS-strijders en hun vrouwen en kinderen’, zegt Doornbos.

‘Ik denk dat veel van hen op een milde straf in het Westen hadden gehoopt. Niemand had verwacht dat ze in de handen van Assad terecht zouden komen. Onder de Koerden werden IS-aanhangers menselijk behandeld. Dat zal onder het Syrische regime niet zo zijn.’