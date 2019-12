Influencers onder vuur voor promotie Saudi-Arabië

Saudi-Arabië organiseerde afgelopen weekend in hoofdstad Riyad een heus dance-festival, met internationale top-DJ's. Hollywood-sterren en influencers kregen dik betaald om te komen, in ruil voor idyllische plaatjes uit het omstreden land.

Wereldwijd klinkt steeds meer kritiek op sociale media-sterren die zich laten inhuren door Saudi-Arabië om het land in een positief daglicht te stellen.

Het Walhalla voor Instagram-sterren was afgelopen weekend het dancefestival MDL Beast in de Saoedische hoofdstad Riyad. Hollywood-sterren en minder bekende influencers, onder wie ook Belgen, waren uitgenodigd door de Saoedische overheid om op haar kosten te genieten van top-DJ's Tiësto, Martin Garrix en David Guetta.

Ultra-orthodox

De organisatie van het festival door de Saudi's is opvallend. In Saudi-Arabië is de officiële godsdienst een ultra-orthodoxe interpretatie van de islam die teruggaat naar het ontstaan ervan in de 7de eeuw. Officieel klinkt het dat Saudi-Arabië de hervormingsdrift en nieuwe wind van kroonprins Mohammed bin Salman, MBS, wil onderstrepen. Bovendien zou ook een economisch element meespelen. Het land zou minder afhankelijk willen worden van olie-inkomsten en meer inzetten op toerisme. Dus is het mooi meegenomen dat mensen met miljoenen volgers een massa plaatjes delen van 'het exotische Saudi-Arabië'.

De promotour van de influencers krijgt nu bakken kritiek. Die draait rond onbegrip dat de sterren en influencers zich voor een zak oliedollars simpel voor het karretje van de Saudi's laten spannen. Er is internationaal weinig twijfel dat het de Saudi's helemaal niet om toeristen te doen is, wel om een charme-offensief die de zwaar beschadigde reputatie van het regime na de moord op journalist Jamal Khashoggi moet bijsturen. Het stuit veel mensen tegen de borst dat de sociale media-sterren kritiekloos op betaalde trip gaan, en in ruil beeldige plaatjes te posten, zonder één enkele verwijzing naar de bedenkelijke track record van het land. De modernisering die onder de kroonprins is ingezet, zoals de toelating voor vrouwen om auto te rijden, zou vooral window dressing zijn. Respect voor de mensenrechten blijft een massief probleem, luidt het, en er is de vreselijke oorlog in Jemen waar Saudi-Arabië mee verantwoordelijk.

Schurkenstaat

De influencers-rel lijkt sterk op hoe de internationale politiek omgaat met Saudi-Arabië. Het is een halve schurkenstaat, Saudisch petrogeld radicaliseerde via de satellietschotel ook vele Europese moslims, waarmee de internationale gemeenschap wel on speaking terms blijft. Toegang tot de Saudische oliebronnen en investeringsfondsen is te cruciaal om het land in de ban te doen.