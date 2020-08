Internationale steun voor Libanon komt op gang

De Franse president werd vanochtend verwelkomd door de Libanese president Michel Aoun op de internationale luchthaven van Beiroet. Macron bezoekt het land, waar Frankrijk vroeger de voogdij over had, om de schade op te meten na de ontploffing in de haven van Beiroet.

Noodhulp

De ramp is een symptoom van een land dat al langer in puin ligt. Libanon verkeert in een lamentabele politieke, economische en financiële toestand. De noodhulp die tot nu toe op gang komt, is gericht op de reddingswerken. 'Nu is de prioriteit vooral onvoorwaardelijke hulp aan de bevolking', zei Macron.