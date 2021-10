Interpol onder vuur voor nauwere banden met Syrië

De internationale politieorganisatie Interpol heeft het Syrische regime weer toegang gegeven tot haar netwerk, waardoor dat meer mogelijkheden krijgt om vluchtelingen en tegenstanders in het buitenland op te sporen. Dat bevestigde een woordvoerder van Interpol aan De Tijd.

Syrië bleef de voorbije jaren lid van Interpol, maar was sinds het begin van de burgeroorlog in 2011 onderworpen aan 'corrigerende maatregelen', waardoor het niet direct met andere lidstaten kon communiceren of de databases kon raadplegen. Het land communiceerde alleen met het hoofdkantoor van Interpol in Lyon.

Nu die ban is opgeheven vrezen mensenrechtenorganisaties en juridische experts dat het Syrische regime de databases van Interpol zal misbruiken om zijn rekeningen te vereffenen. De Syrische veiligheidsdiensten zijn berucht in binnen- en buitenland en staan erom bekend dissidenten te folteren, te verkrachten of te doen verdwijnen.

Autocratische regimes misbruiken de systemen van Interpol vaak om dissidenten te klissen.

Staten kunnen via Interpol geen internationale aanhoudingsbevelen uitvaardigen, maar wel personen op een 'rode lijst' laten zetten. Daarmee vragen ze andere lidstaten die mensen te lokaliseren en op te pakken. Interpol maakt zich sterk dat landen nog altijd kunnen kiezen welke informatie ze met Syrië delen en dat elke vraag om iemand op de lijst te zetten grondig beoordeeld wordt. Maar critici wijzen erop dat de organisatie onderbemand is en dat de systemen van Interpol nu al vaak door autocratische regimes worden misbruikt om dissidenten te klissen.

Terugkeer van Assad

De demarche van Interpol is de jongste in een reeks signalen dat het Syrische regime stilaan terugkeert naar de internationale gemeenschap, zegt Nikolaos Van Dam, een Nederlandse oud-diplomaat en Syrië-expert. 'Die heeft de macht en de wilskracht van het regime om te overleven zwaar onderschat. Nu ze beseft dat het regime niet zal verdwijnen, is een toenadering onvermijdelijk. Zonder contact kan je ook geen invloed uitoefenen. Beter een mislukte dialoog dan een mislukte oorlog.'