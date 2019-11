Iraakse premier biedt ontslag aan aan parlement

De Irakezen komen al sinds 1 oktober op straat tegen de corruptie en het wanbeleid in hun land en eisen daarbij ook het ontslag van hun regering. Premier Adel Abdel Mahdi biedt het parlement zijn ontslag aan.

De onrust begon met een protest op 1 oktober toen burgers in Bagdad en in het zuiden van het land betoogden tegen de corruptie, hoge werkloosheid, slecht functionerende openbare diensten en buitenlandse inmenging, vooral van Iran. Het protest groeide uit tot een opstand tegen de autoriteiten, die als marionetten van het grotere buurland Iran worden gezien. De betogers willen dat alle huidige machthebbers opstappen.

350 doden en 1.500 gewonden

De betogers blokkeren straten, olie-infrastructuur en havens. Er waren grote aanvaringen met de politie- en veiligheidsdiensten, die de betogers met scherp beschoten. Donderdag was een van de bloedigste dagen sinds het begin van de protesten. Die dag stierven 45 Irakezen en ging een Iraans consulaat in vlammen op. Over de periode van twee maanden zouden 350 mensen gestorven zijn en 1.500 gewond. Internationaal klinkt er kritiek op de veiligheidsdiensten die zwaar geweld gebruiken tegen de demonstranten.