Iraakse premier doelwit van aanslag met drones

Niemand eiste de verantwoordelijkheid voor de aanslag op. Kashimi riep op Twitter op tot kalmte. 'Ik ben in orde, godzijdank, en ik roep iedereen op tot kalmte en terughoudendheid in het belang van Irak', tweette hij. De premier riep zondag zijn veiligheidsadviseurs bijeen voor spoedoverleg.

Aanhangers van pro-sjiitische milities kamperen al weken buiten de Groene Zone, de zwaarbewaakte politieke wijk in de hoofdstad Bagdad. Het is in die zone dat ook de residentie van premier Kadhimi ligt. Dat het gebied het doelwit van een droneaanval was, doet vrezen voor een escalatie van de spanningen.