Iraans-Amerikaans conflict ettert steeds harder in Irak

Amerikaans president Donald Trump heeft Iran bedreigd na een aanval op de ambassade in Bagdad. Zo escaleert de proxy-oorlog tussen de erfvijanden nog wat meer.

Duizenden aanhangers van sjiitische milities die gesteund worden door Iran hebben dinsdag de Amerikaanse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad bestormd. Het complex binnendringen lukte niet, maar er werd wel met stenen gegooid en vuur gesticht. Amerikaanse veiligheidstroepen reageerden met traangas en waarschuwingsgrananten, die zeker 60 Irakezen verwondden. Pas woensdag keerde de rust enigszins terug.

Het protest was een antwoord op de Amerikaanse raketaanval, zondag, op een basis nabij de Syrische grens van Kataib Hezbollah, een aan Teheran gelieerde Iraakse militie. Daarbij werden zeker 25 militieleden gedood. Die aanval was op zijn beurt een vergelding voor een raketaanval van Kataib Hezbollah, vrijdag, op een basis in het noorden van Irak waarbij een Amerikaan stierf en vier landgenoten gewond raakten.

Iran zal een zware prijs betalen. Dat is geen waarschuwing, dat is een dreigement. donald trump amerikaans president

‘Iran is ten volle verantwoordelijk’, tweette de Amerikaanse president Donald Trump. ‘Het zal een zware prijs betalen. Dat is geen waarschuwing, dat is een dreigement.’ De Iraanse ayatollah Ali Khamenei was niet onder de indruk: ‘Je kan niks doen. Als je enige logica had, zou je zien dat je misdaden in Irak, Afghanistan en andere landen ertoe leiden dat die naties je haten.’

Kruitvat

En zo smeult het conflict tussen de VS en Iran, al decennia gezworen erfvijanden, nog wat meer onder het kruitvat van het Midden-Oosten. Trump trok de VS in mei 2018 terug uit het nucleaire akkoord met Iran waarover zijn voorganger Barack Obama had helpen onderhandelen. Sindsdien legde Washington Teheran zware sancties op, die de Iraanse economie midscheeps treffen en de jongste maanden tot grote maatschappelijke onrust leidden in de islamitische republiek.

Het Iraanse regime onderdrukte die betogingen keihard, en bouwde zijn militaire invloedsfeer in de regio de jongste jaren enkel meer uit, van Jemen over Syrië tot Libanon en de Palestijnse gebieden. Schepen in de Straat van Hormoez werden aangevallen, net als Saoedische olie-installaties. Een Amerikaanse drone werd neergehaald.

Trump begint zo zijn herverkiezingsjaar in een steeds moeizamere spreidstand.

Zo wordt ook Irak steeds meer meegesleurd in de proxy-oorlog, en wordt de geopolitieke en tribale complexiteit er dag na dag labyrinthischer. De VS blijven er, 17 jaar nadat ze het soennitische regime van Saddam Hoessein ten val hebben gebracht, het Iraakse leger ondersteunen. Tegelijk steunt de sjiitische premier Adil Abdul-Mahdi steeds meer op pro-Iraanse milities. Die waren essentieel om Islamitische Staat terug te dringen. Maar hun bemoeienissen leiden onder de Iraakse bevolking ook tot steeds meer wrevel, wat samen met de chronische corruptie en economische malaise de voorbije maanden massaal demonstraties uitlokte.