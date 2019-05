Iraanse president vraagt extra macht in 'economische oorlog' tegen VS

Hassan Rohani verwerpt de oproep van Amerikaans president Donald Trump om te 'praten over een ruimere deal rond wapencontrole'.

De Verenigde Staten en Iran blijven elkaar verbaal bestoken. Nadat Amerikaans president Donald Trump Teheran maandag gewaarschuwd had 'zwaar te zullen terugslaan en Iran te vernietigen' als het regime Amerikaanse belangen in het Midden-Oosten aanvalt, was het dinsdag aan zijn Iraanse evenknie om een verbaal salvo te lossen.

'Iran is in een economische oorlog verwikkeld', stelde Hassan Rohani voor een publiek van geestelijken. 'Nooit eerder hadden we af te rekenen met dezelfde problemen in de financiële en de oliesector.'

Strafmaatregelen

De Iraniërs hebben sinds vorig jaar steeds meer moeite om hun olie te exporteren. Dat komt omdat Trump zijn land ruim een jaar geleden terugtrok uit de nucleaire deal uit 2015 en de sancties tegen Teheran weer opschroefde. Door die strafmaatregelen riskeren derde landen, of banken uit andere landen, repercussies als ze toch zakendoen met de Perzische staat.

Het Amerikaanse offensief doet Iran pijn. De economie ligt op apegapen en is weer in een diepe recessie beland. De stijgende inflatie weegt op de koopkracht van de bevolking. En de rial, de nationale munt, verloor vorig jaar liefst 60 procent van zijn waarde.

Economische oorlog

'Iedereen moet zich goed bewust zijn van de omstandigheden van deze economische oorlog', zei Rohani dinsdag. Om de wapens te kunnen opnemen tegen Trump en co. heeft de regering volgens hem meer macht nodig.

Tijdens de Iraans-Iraakse oorlog in de jaren 80 kende ons land een Opperraad die alle macht naar zich toetrok. Omdat we vandaag economisch in staat van oorlog zijn, hebben we gelijkaardige bevoegdheden nodig. Hassan Rohani Iraanse president

'Tijdens de Iraans-Iraakse oorlog in de jaren 80 van de vorige eeuw kende ons land een Opperraad die alle macht naar zich toetrok. Zelfs het parlement en de rechterlijke macht kwamen niet tussenbeide. Omdat we vandaag economisch in staat van oorlog zijn hebben we gelijkaardige bevoegdheden nodig', klonk het.

Van een dialoog met de Verenigde Staten kan volgens de Iraanse president op dit moment geen sprake zijn. 'Daarvoor is de situatie vandaag niet geschikt. We hebben slechts een optie: kiezen voor het verzet.'

Aanvallen met drones

Sinds de Iraniërs begin deze maand, als antwoord op de verstrenging van de Amerikaanse sancties, een gedeeltelijke terugtrekking uit de nucleaire deal van 2015 aankondigden, lopen de spanningen tussen Teheran en Washington zienderogen op.

Trump stuurde onder meer een oorlogsbodem en gevechtsvliegtuigen naar de Perzische Golf en besliste het niet-noodzakelijke diplomatieke personeel uit buurland Irak terug te trekken vanwege 'bedreigingen tegen Amerikaanse troepen en vrachtschepen'.

Olieprijs

De ontwikkelingen in de regio maken ook de financiële markten nerveus. De olieprijs steeg nadat Saoedische olietankers ruim een week geleden beschadigd geraakt waren in de strategisch cruciale Straat van Hormuz. Enkele dagen later werden Saoedische olie-installaties en een luchthaven aangevallen met drones.