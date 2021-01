Irak vaardigt aanhoudingsbevel uit tegen Trump

Tegen Amerikaans president Donald Trump is een aanhoudingsbevel uitgevaardigd door een Iraakse rechtbank.

Als Donald Trump afgezwaaid is als Amerikaans president, mijdt hij het best Irak. Een rechter in dat land heeft een aanhoudingsbevel tegen de miljardair uitgevaardigd.

De laatste dagen van het presidentschap van Donald Trump zullen niet onopgemerkt voorbijgegaan zijn. Terwijl in de Verenigde Staten na de bestorming van het Capitool de roep om de afzetting van de Republikein weerklinkt, pakt een Iraakse rechter uit met een juridische actie tegen de huidige bewoner van het Witte Huis.

De rechtbank van Roussafa, in het oostelijke deel van de hoofdstad Bagdad, maakte donderdag bekend 'conform artikel 406 van de Iraakse strafwet' een nationaal aanhoudingsbevel uit te vaardigen tegen Trump. De demarche past in het onderzoek naar de moord op de Iraanse generaal Qassem Soleimani en een invloedrijke pro-Iraanse commandant in Irak, Abu Mehdi al-Muhandis.

Droneaanval

De twee mannen kwamen een jaar geleden om het leven bij een droneaanval op hun konvooi in Bagdad. Het bevel voor die actie was gegeven door Trump. Die verkneukelde zich enkele dagen later 'twee mannen uitgeschakeld te hebben voor de prijs van één'. De Verenigde Naties hebben de moordaanslagen als 'illegaal' en 'willekeurig' bestempeld.

Volgens artikel 406 van de Iraakse strafwet staat op moord met voorbedachten rade de doodstraf.

De Iraakse rechtbank verzekerde donderdag het vooronderzoek naar de gebeurtenissen afgerond te hebben. 'Maar het speurwerk gaat voort om de andere daders van die misdaad te ontmaskeren, of het nu Irakezen of buitenlanders zijn.'