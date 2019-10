Irak wil Belgische IS-strijders niet berechten

Mannen die ervan verdacht worden banden te hebben met Islamitische Staat zitten in een gevangenis in Noordoost-Syrië.

De Iraakse minister van Buitenlandse Zaken ontkent de geruchten dat zijn land Europa's IS-strijders wil berechten en opsluiten. 'De wet staat dat niet toe', zegt hij.

Irak is niet van plan Europese IS-strijders die vastzitten in Koerdische kampen in Syrië te berechten en op te sluiten. De Iraakse minister van Buitenlandse Zaken Ali Alhakim heeft dat scenario resoluut van tafel geveegd in een interview met de Nederlandse krant NRC. 'We nemen de verantwoordelijkheid voor onze burgers, hun vrouwen en kinderen. We adviseren de Europese landen hetzelfde te doen', zei hij.

Volgens Alhakim kwam het plan eind september op tafel tijdens een gesprek met een twintigtal landen bij de VN in New York, maar maakte hij er meteen komaf mee. Daarna was er nog tweemaal een telefonisch overleg met zeven Europese landen, waaronder België. Op 14 november is een nieuw overleg gepland.

Te weinig rechters en gevangenissen

Irak heeft niet genoeg budget en rechters om alle IS-strijders te berechten, zegt Alhakim. 'We worden al overladen met casussen van terroristen. In het kamp Al-Hol in Syrië zitten 70.000 IS-aanhangers vast. 30.000 van hen zijn Irakezen. Moeten we die 40.000 anderen er ook nog bijnemen? Een land als Irak kan dat niet bolwerken. Er zijn te weinig rechters en te weinig gevangenissen.'

De Iraakse wet laat bovendien niet toe buitenlanders te berechten voor misdaden die buiten Irak gepleegd zijn, zegt Alhakim. Dat kan enkel voor misdaden die in Irak plaatsvonden. Ook de Europese voorwaarde dat Irak af moet zien van de doodstraf, wijst hij af.

Het plan om in ruil voor betaling Europese IS-strijders in Irak te berechten, circuleert al een tijdje. Momenteel zitten in Noord-Syrië zo'n 10.000 IS-strijders opgesloten, van wie 2.000 buitenlanders. Daarnaast zitten er nog vele duizenden vrouwen en kinderen in detentiekampen. 120 personen hebben een link met België: het gaat om 17 mannen, 35 vrouwen en 68 kinderen.

De Crem

Onder meer minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem (CD&V) pleitte ervoor de Belgische IS-strijders in Irak te berechten. 'We zijn ervan overtuigd dat de IS-strijders in Irak berecht moeten worden. Strafrecht is territoriaal. Misdadigers moeten worden bestraft op de plaats waar ze misdaden gepleegd hebben. We moeten daar een speciale rechtbank oprichten. Dat zal geld kosten, maar we willen dat er iets gebeurt', zei hij begin oktober in 'Terzake'.

De vraag wat met de IS-strijders en hun families moet gebeuren, is weer volop op de voorgrond gekomen door het Turkse offensief in Noordoost-Syrië. Dat viseerde de Koerden, die de IS-kampen en -gevangenissen bewaken. Tijdens het offensief slaagden honderden strijders, vrouwen en kinderen erin te ontsnappen.