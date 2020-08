Iran: 'Vredesdeal is enorme vergissing'

De Emiraten hebben een enorme vergissing begaan, zei Rouhani zaterdag in een speech. 'Ze zouden beter oppassen. Ze hebben verraad gepleegd. We hopen dat ze dat beseffen en dat ze een nieuwe weg zullen inslaan.'

De vredesdeal, die er kwam onder bemiddeling van de Verenigde Staten, wordt gezien als een poging om de toenemende militaire invloed van Iran in de regio te stoppen. Dat steunt er in Libanon, Jemen en Syrië groeperingen die Israëlische, Arabische en Amerikaanse belangen bedreigen. Brian Hook, Trumps speciale gezant voor Iran, noemde het akkoord donderdag al 'een nachtmerrie voor Iran'.

Vergeldingsacties

Volgens Rouhani moet de deal vooral garanderen dat Trump de belangrijke joodse stemmen kan binnenhalen bij de presidentsverkiezingen in november. 'Waarom gebeurde dit nu? Waarom werd de deal in de Verenigde Staten aangekondigd? Jullie bedriegen je land, je volk, de moslims en de Arabische wereld zodat een man in Washington stemmen kan winnen', zei hij. Iraanse staatsmedia suggereerden dat er vergeldingsacties zouden volgen tegen de Emiraten.

Vrijdag nog liep de Amerikaanse poging om het wapenembargo tegen Iran te verlengen spaak in de VN-Veiligheidsraad. Slechts twee andere landen stemden voor het Amerikaanse voorstel. In diplomatieke kringen is te horen dat een verlenging van het embargo de doodsteek van de Irandeal uit 2015 zou betekenen. Die staat al zwaar onder druk sinds de Verenigde Staten er in 2018 uit stapten.