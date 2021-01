Iran daagt uit met forse verrijking uranium

Iran heeft de verrijking van uranium opgeschroefd. Dat is een duidelijke inbreuk op de nucleaire deal van 2015 en de demarche dreigt de toenadering tot de VS onder Joe Biden te bemoeilijken.

Iran heeft de verrijking hervat van een voorraad uranium tot een zuiverheid van 20 procent. Dat maakte de regering in Teheran maandag bekend bij monde van woordvoerder Ali Rabei. 'De technische procedure begon enkele uren geleden', zei Rabei. Dat gebeurde in de nucleaire site van Fordow, die is ondergebracht in een berg even ten zuiden van de hoofdstad Teheran.

De demarche is een inbreuk op het nucleaire akkoord dat Iran in 2015 ondertekende met de Verenigde Staten, Rusland, China, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. De deal moest verhinderen dat Iran een kernwapen zou bouwen. Daarom werd afgesproken dat Iran uranium maar bijna 4 procent mocht verrijken. Dat was voldoende voor civiele doeleinden, maar ligt een pak lager dan de 90 procent die nodig is voor een kernwapen. In ruil kwam er een verlichting van de internationale sancties.

Donald Trump

Iran voelt zich echter niet meer gebonden door de beperkingen nadat de Amerikaanse president Donald Trump de nucleaire deal in 2018 eenzijdig opgeblazen had. Teheran verrijkte uranium tot een zuiverheid van 4,5 procent en breidde de voorraad uit tot 2.443 kilo, terwijl het akkoord een maximum had opgelegd van net geen 203 kilo.

2.443 kilo verrijkt uranium Iran heeft al een voorraad van 2.443 kilo verrijkt uranium opgebouwd, 12 keer zoveel als toegelaten onder de deal uit 2015.

Vorige week had Iran het Internationaal Atoomenergieagentschap (IEAE) al gewaarschuwd dat het de verrijking zou opkrikken tot 20 procent. Dat gebeurde op basis van een wet die het parlement in Teheran had goedgekeurd na de moord op de kernfysicus Mohsen Fakhrizadeh. De 'vader' van het Iraanse nucleaire programma kwam eind november om bij een aanslag die vermoedelijk het werk was van Israël.

Goede bondgenoot

De Israëli's hebben altijd al het voortouw genomen in de strijd tegen een Iraans atoomwapen. Met Trump in het Witte Huis hadden ze een goede bondgenoot. Diens opvolger Joe Biden toonde zich eerder al bereid de nucleaire deal opnieuw een kans te geven.