Iran entert weer schip bij Straat van Hormuz

Volgens Teheran werd in het vaartuig olie gesmokkeld. 'Het is al de zesde keer dat de Iraanse Revolutionaire Garde zo'n schip onderschept', luidt het.

Iran heeft een schip aangehouden in de Perzische Golf en de zestien Maleisische bemanningsleden gearresteerd. Volgens de Revolutionaire Garde werd er met het schip ruim 1,3 miljoen olie, het equivalent van 8.000 vaten, gesmokkeld. Het is niet bekend wie de eigenaar van het schip is en evenmin onder welke vlag het vaart.

Het schip is aangehouden bij Abu Musa, een Iraans eiland dat ongeveer halverwege de kust van de Verenigde Arabische Emiraten bij Dubai en die van Iran ligt. 'Het is al de zesde keer dat de Iraanse Revolutionaire Garde een schip onderschept waarmee olie gesmokkeld werd', lieten de Iraanse autoriteiten maandag weten.

Kustbewaking

Dat de Revolutionaire Garde in die gevallen in actie schiet, hoeft niet te verbazen. Ze vormt een economische en militaire elite die zich ook bezighoudt met kustbewaking.

Er is veel onrust over de scheepvaart in de Perzische Golf. De Straat van Hormuz is immers de belangrijkste maritieme transportader ter wereld. Liefst een vijfde van de wereldwijd verbruikte olie passeert door de zee-engte tussen Oman en Iran. Ontstaan problemen met de bevoorrading, dan schiet de olieprijs de hoogte in.