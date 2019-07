Iran kondigt inbreuk nucleair akkoord aan

Het nucleaire akkoord met Iran beperkt de nucleaire capaciteit van het land en stelt onder meer dat Teheran niet meer dan 300 kilogram uranium mag verrijken tot de bovengrens van 3,67 procent. Dat niveau is voldoende voor civiele activiteiten, zoals de opwekking van elektriciteit en medische research, maar volstaat niet voor de ontwikkeling van een bom.

Sancties

Het akkoord tussen Iran en de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland staat op de helling sinds de Amerikaanse president Donald Trump besloot om de VS eenzijdig terug te trekken en opnieuw sancties in te voeren tegen het islamitische regime. Sindsdien waarschuwde Teheran dat het zijn nucleaire activiteiten zou opdrijven, tenzij Europa, China en Rusland de druk van de Amerikaanse sancties zouden verlichten.