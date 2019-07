Iran legt beslag op Britse tanker in Perzische Golf

Er is geen contact meer mogelijk met het schip, dat 23 bemanningsleden telt, erkende ook de Zweedse rederij Stena Bulk, de eigenaar van het schip. De tanker is volgens de rederij 'aangevallen door kleine bootjes en een helicopter.'

De inbeslagname van de Britse tanker lijkt een vergelding voor het feit dat de Iraanse olietanker Grace 1 begin juli in Gibraltar in beslag werd genomen. Het Iraanse schip was op weg met 2,1 miljoen ton ruwe aardolie naar Syrië. Het hooggerechtshof in Gibraltar besliste vrijdag om de tanker nog dertig dagen aan de ketting te houden. Ayatollah Ali Khamenei, de geestelijke leider van Iran, waarschuwde eerder deze week dat Iran 'op dergelijke piraterij zou antwoorden'.