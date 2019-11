Iran ontdekt gigantisch olieveld

President Hassan Rohani meldde zondag in een toespraak trots de ontdekking van een nieuw olieveld, goed voor liefst 53 miljard vaten olie. Dat is genoeg om de reserves van het land met een derde op te krikken, zei Rohani.

Het nieuwe olieveld strekt zich uit over 2.400 kmĀ² en ligt in de olierijke provincie Khuzestan. Het veld zou het op een na grootste zijn in Iran. Buiten de aankondiging door Rohani is er nog geen onafhankelijke bevestiging van het bestaan van het olieveld.