Iran overschrijdt over tien dagen limiet voor verrijkt uranium

Het land roept de Europeanen op snel in actie te komen. Intussen bereiken de relaties met de VS een dieptepunt.

Iran zal op 27 juni waarschijnlijk voor het eerst het nucleaire akkoord van 2015 breken. Dan overschrijdt het de vastgelegde limiet voor verrijkt uranium. Dat kondigde Behrouz Kamalvandi, de woordvoerder van de Iraanse organisatie voor atoomenergie (AEOI), maandag aan. Hij benadrukt dat de Europese landen de deal nog kunnen redden als ze nu in actie komen.

'Vandaag is het aftellen begonnen om boven 300 kilogram voor de reserves aan verrijkt uranium te gaan. Over tien dagen, op 27 juni dus, overschrijden we die limiet', zei Kamalvandi tijdens een persconferentie die live op de Iraanse staatstelevisie werd uitgezonden.