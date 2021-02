Iran stuurt Biden wandelen over nucleaire verzoening

Iran gaat niet in op de uitnodiging om met de VS te praten over het reanimeren van de nucleaire deal. Het wil pas onderhandelen als de Amerikanen de sancties opheffen.

De Europese Unie nodigde Iran onlangs uit om aan tafel te gaan zitten met de regering van de nieuwe Amerikaanse president Joe Biden. Die had laten verstaan dat hij de nucleaire deal uit 2015 nieuw leven wou inblazen. Volgens die deal zou Iran zijn nucleaire programma opschorten in ruil voor een verlichting van de sancties. Het akkoord ging onderuit nadat de toenmalige Amerikaanse president Donald Trump in 2018 zijn steun teruggetrokken had.

Iran had na het aantreden van Biden ook signalen gegeven dat het bereid was tot onderhandelen. Maar zondag gooide het ministerie van Buitenlandse Zaken de deur keihard dicht. Praten kan pas als de VS opnieuw aansluiten bij het akkoord en de sancties tegen Iran opheffen, zei een woordvoerder. 'We engageren ons zodra de sancties van de baan zijn', zei een woordvoerder in Teheran. Hij benadrukte dat Iran niet zal buigen voor westerse intimidatie.

Teheran is erop gebrand de sancties weg te werken omdat die een verschroeiende impact hebben

De weigering kwam enkele dagen na Amerikaanse luchtaanvallen op Syrië. Het doelwit waren enkele sjiitische milities die door Iran worden gesteund. De actie was de eerste militaire operatie in opdracht van Biden. Het ging om een vergeldingsactie voor een reeks raketaanvallen half februari op Amerikaanse doelwitten in Irak. Die waren het werk van pro-Iraanse milities.

Inspecties

De weigering van Iran om met de VS te onderhandelen is een nieuw signaal dat het land het spel hard wil spelen. Afgelopen dinsdag kondigde het nog aan dat het van plan is de inspecties van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) terug te schroeven. Dat gebeurde nadat de VS een voorgestelde deadline over de opheffing van sancties niet gerespecteerd had. Teheran is erop gebrand de sancties weg te werken omdat die een verschroeiende impact hebben op de Iraanse economie.