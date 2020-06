Iran vaardigt arrestatiebevel uit tegen Trump

Generaal Qassem Soleimani, de leider van de al-Quds-eenheid van de Iraanse Revolutionaire Garde, kwam begin dit jaar om het leven door een aanval met een Amerikaanse drone in Irak. De Iraanse justitie zegt dat 36 functionarissen uit de VS en andere landen worden vervolgd voor de dood van Soleimani. Ze worden verdacht van moord en terrorisme.

Gespannen relatie

De VS stelden dat Soleimani achter aanvallen zat op Amerikaanse doelen in het Midden-Oosten. De dood van de machtige commandant deed de gespannen relatie tussen de VS en Iran verder verslechteren. Iran sloeg terug met een raketaanval op Amerikaanse militaire doelen in buurland Irak.