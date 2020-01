Iran zint op wraak na Amerikaanse aanslag op topgeneraal

Op verschillende plaatsen in het Midden-Oosten wordt opgeroepen tot wraak tegen de VS nadat het land vrijdagochtend een aanslag gepleegd heeft op de Iraanse generaal Soleimani.

De situatie in het Midden-Oosten verhit in ijltempo. Verschillende landen in de regio eisen wraak nadat de Verenigde Staten vrijdagochtend een aanslag gepleegd hebben op de luchthaven van Bagdad op een militair konvooi. Daarbij vielen verschillende doden, waaronder de bekende Iraanse generaal Qassem Soleimani.

Het Pentagon heeft intussen bevestigd dat president Donald Trump het bevel gaf tot de aanslag. De Amerikaanse president maakte eerder duidelijk dat Iran een zware prijs zal betalen nadat de Amerikaanse ambassade in de Iraakse hoofdstad Bagdad dinsdag bestormd werd. Volgens Trump was dat een georkestreerde actie van de Iraniërs.

Wraak

Soleimani stond aan het hoofd van de Quds-brigades, de Iraanse elitetroepen die in het buitenland actief waren. Na zijn dood kwamen bijna overal in Iran mensen op straat om tegen de VS te manifesteren. Mediaberichten maken gewag van honderdduizenden manifestanten. Bij het vrijdaggebed vielen harde woorden aan het adres van Washington, zoals 'dood aan de VS' en 'wraak, wraak'.

De Iraanse president Hassan Rouhani beloofde op Twitter dat zijn land wraak zal nemen voor 'deze gruwelijke misdaad'.

Hezbollah

De ontslagnemende Iraakse premier Adel Abdel-Mahdi oordeelt dat de Amerikaanse luchtaanval 'een verwoestende oorlog in Irak' zal veroorzaken. Bij de aanslag kwam naast Soleimani ook Abu Mahdi al-Muhandis om het leven. Hij is de nummer twee van de pro-Iraanse coalitie al-Hashd al-Shaabi, die tot de Iraakse staat behoorde, en al jaren een van de grootste vijanden van de VS is.

Ook het Syrische regime is scherp voor de Amerikaanse aanslag. Volgens het staatsagentschap Sana beschouwt het regime van president Bashar al-Assad, een bondgenoot van Iran, de aanval als 'misdadig' en 'laf'. Een andere partner van Iran, de Libanese verzetsbeweging Hezbollah, wil de dood van van Soleimani 'wreken'. In Jemen roepen de Houthi-rebellen, die door Iran worden gesteund, op tot 'snelle en directe wraakacties'.

Represailles

De Verenigde Staten riepen hun burgers vrijdag op Irak onmiddellijk te verlaten. Trump tweette al een foto van de Amerikaanse vlag, zonder verdere commentaar.